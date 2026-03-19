Keids Kaningems (foto: Scanpix / AP)
Šodien 17:29
NBA Austrumu konferences līderei "Pistons" būs ilgi jāiztiek bez sava līdera Kaningema
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Detroitas "Pistons" līderim Keidam Kaningemam problēmas ar plaušām liegs spēlēt ilgu laiku, vēsta ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Basketbolistam konstatēta viegla gaisa uzkrāšanās pleiras dobumā jeb pneimotorakss, kas liegs spēlēt vairākas nedēļas. Komanda vēlāk paziņoja, ka Kaningema iespējamā atgriešanās tiks vērtēta pēc divām nedēļām.
Kaningems šajā sezonā 61 mačā vidēji 34 minūtēs guvis 24,5 punktus, izcīnījis 5,6 atlēkušās bumbas, atdevis 9,9 rezultatīvas piespēles un pārtvēris 1,5 bumbas. Lai pretendētu uz kādu no sezonas individuālajām balvām, jāaizvada vismaz 65 pamatturnīra spēles.
"Pistons" 14 mačus pirms pamatturnīra beigām ir Austrumu konferences līdere.