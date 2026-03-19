Hokejists Uvis Balinskis priecīga notikuma ģimenē dēļ nez vai spēlēs pasaules čempionātā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" hokejists Uvis Balinskis, viesojoties "Freibja podkāstā", atklājis, vai plāno spēlēt 2026. gada pasaules čempionātā hokejā.
"Tad jau redzēs, kā viss sanāks, bet diez vai piedalīšos čempionātā. Ģimenes pieaugums, tā kā būs citas lietas, ko darīt. Es nesaku arī nē, taču droši vien jau, ka nē. Domāju, ka bez variantiem. Tas datums, kad notiks tas viss, ir diezgan tuvu čempionātam, tā kā domāju, ka tur bez variantiem," atklāja hokejists.
Šī gada janvārī sociālajā tīklā "Instagram" Balinskis kopā ar sievu Ievu paziņoja, ka gaida pirmo atvasi. Abi apprecējās 2024. gadā. Uvis trešo sezonu spēlē Floridas "Panthers" komandā, ar kuru iepriekš divas reizes kļuvis par Stenlija kausa ieguvēju. Šī gada sākumā latviešu hokejists ar klubu vienojās par jaunu līgumu.
Balinskis spēlēja nozīmīgu lomu Latvijas hokeja izlasē 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, kur četrās spēlēs tika svinēta viena uzvara un izcīnīta 10. vieta 12 komandu konkurencē. Četrās spēlēs aizsargs izcēlās ar vienu piespēli.
Šī sezona pēdējo divu gadu čempionei "Panthers" nav veiksmīga. Visdrīzāk pirmo reizi kopš 2018./2019. gada sezonas klubs nespēs iekļūt izslēgšanas spēlēs. Ar 69 punktiem 67 spēlēs vienība ir priekšpēdējā Austrumu konferencē, no astotās vietas atpaliekot par 13 punktiem.
Uvis Balinskis savā trešajā NHL sezonā aizvadījis 54 spēles, kurās guvis piecus vārtus un izdarījis desmit rezultatīvās piespēles. Pēdējos mačos viņš traumas dēļ nav spēlējis. Savukārt pēdējo reizi pasaules čempionātā Balinskis piedalījies 2023. gadā, kad Latvija izcīnīja bronzas medaļas.
2026. gada pasaules čempionāts hokejā Šveicē notiks no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokejisti A grupā spēlēs pret ASV, Šveices, Somijas, Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas izlasēm.