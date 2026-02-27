Baltijas jūrā netālu no Francijas aviācijas bāzes kuģa "Charles de Gaulle" neitralizētais drons piederējis Krievijai
Zviedrijas armija piektdien paziņojusi, ka netālu no Francijas aviācijas bāzes kuģa "Charles de Gaulle" neitralizētais lidrobots patiesi bijis krievu bezpilota lidaparāts, kā valdība jau iepriekš domājusi.
"Francijas aviācijas bāzes kuģa "Charles de Gaulle" vizītes laikā viens no Zviedrijas bruņoto spēku kuģiem novēroja dronu, kas pacēlās no Krievijas radioelektroniskās izlūkošanas kuģa," teikts armijas paziņojumā. "Zviedrijas bruņotie spēki tagad var apstiprināt, ka krievu drons veica neautorizētu lidojumu."
Kā ziņots, Zviedrijas armija, izmantojot radioelektroniskās cīņas līdzekļus, trešdien neitralizēja nezināmas izcelsmes lidrobotu netālu no Zviedrijas ūdeņos esošā Francijas aviācijas bāzes kuģa "Charles de Gaulle".
Lidrobots tika neitralizēts aptuveni septiņu jūras jūdžu attālumā no kuģa.
Francijas ģenerālštāba pārstāvis aģentūrai AFP norādīja, ka Zviedrijas sistēmas darbojās perfekti un franču komandas darbība netika traucēta.
Incidents atgadījās Ēresunda jūras šaurumā netālu no Malmes, kur Francijas karaflotes flagmanis bija noenkurojies.