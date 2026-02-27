Polijas armijas pretdronu sistēmu demonstrēšana
Polija dod zaļo gaismu vērienīgai armijas modernizācijai
Polijas parlaments piektdien apstiprināja vērienīgu armijas modernizāciju, kas tiks finansēta ar 44 miljardu eiro lielu aizdevumu no Eiropas Savienības (ES) programmas. Finansējums no ES programmas "Drošības pasākumi Eiropai" (SAFE) paredzēts pretgaisa un pretraķešu aizsardzībai, pretdronu tehnoloģijām un citai kara tehnikai.
Finansējums tiks piešķirts arī policijai, robežsardzei, ceļu un dzelzceļa projektiem.
Nacionālkonservatīvā opozīcija iebilda pret šo ieceri, norādot, ka Brisele var izmantot plānoto izdevumu uzraudzības mehānismu, lai izdarītu nepamatotu spiedienu uz Varšavu. Valdība šādu perspektīvu noliedza.
Prezidents Karols Navrockis, nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) sabiedrotais, arī kritizēja plānu. Prezidentam tagad dota 21 diena, lai izlemtu, vai parakstīt likumprojektu, vai arī to bloķēt.
Viņa veto neapturētu valdību no SAFE līdzekļu izmantošanas, bet amatpersonām būtu jāpārskata, kā nauda tiks izlietota, un jāatrod citi finansējuma avoti projektiem, kas nav tieši saistīti ar aizsardzību.