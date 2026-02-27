Aizsaulē devusies kādreizējā ilggadējā Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele
Mūžībā devusies bijusī ilggadējā Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele (muzeju vadīja no 1994. līdz 2020. g.), pavēstījusi Talsu novada pašvaldība.
"Mirdza Talsu Novadpētniecības un mākslas muzejā darba gaitas uzsākusi jau no 1975. gada, strādājot par pieminekļu sektora vadītāju, vēlāk kļūstot par muzeja direktori. Jaunās muzeja direktores galvenā rūpe bija sagatavot muzeja pārcelšanos no privātmājas Rožu ielā 7, uz tagadējo muzeja ēku augstākajā pilsētas pakalnā - Tiguļu kalnā. 1996. gada 21. decembrī Talsu novada muzejs ar plašu un svinīgu sarīkojumu atgriezās tā vēsturiskajās telpās K. Mīlenbaha ielā 19, kur izstādes un ekspozīcijas izvietotas ēkas trijos stāvos. Direktore panāca jaunas krājuma ēkas un izstāžu zāles celtniecību.
Daudz darba un laika tika ieguldīts muzeja attīstībā, kā arī Talsu rajona un Talsu novada sabiedriskajā dzīvē. Arī pēc došanās pelnītā atpūtā, Mirdza bija aktīva kultūras pasākumu dalībniece un katoļu draudzes locekle. Mirdzai bija svarīgi, lai dievnams vienmēr būtu smaržīgos ziedos rotāts, un bērni labi justos Svētdienas skolā," teikts sēru paziņojumā.
Atvadīšanās no Mirdzas Joneles notiks 4. martā, plkst. 12.00 Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā, izvadīšana uz Bungu kapsētu.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem.