Bēdīgi slavēnā Svetlana Dali jau atkal pamanījusies slepus ielavīties lidmašīnā un no Ņujorkas atlidot uz Eiropu
Bēdīgi slavenā krieviete Svetlana Dali, kas jau 2024. gadā nonāca mediju virsrakstos, jo bija slepeni ielavījusies Ņujorkas lidmašīnā un atlidojusi uz Parīzi, to izdarījusi atkal - šoreiz gan par savu gala mērķi izvēloties citu Eiropas pilsētu.
Svetlana Dali tika aizturēta ceturtdienas, 26. februāra, rītā Itālijas pilsētā Milānā, pēc tam, kad viņai bija izdevies slepus iekļūt “United Airlines” reisā, kas lidoja no Ņuarkas Libertijas starptautiskās lidostas uz Milānu. Saskaņā ar amatpersonu sniegto informāciju Dali trešdienas vakarā apgāja aviokompānijas darbiniekus pie C74 vārtiem un neviena nemanīta iekāpa minētajā lidmašīnā, kas izlidoja plkst.17.51.
Vairāk nekā septiņas stundas ilgā lidojuma laikā apkalpei izdevās konstatēt, ka sieviete atrodas lidmašīnā bez biļetes, un pēc nolaišanās Milānā ceturtdien plkst. 7.09 rītā viņa tika aizturēta. “Drošība ir mūsu augstākā prioritāte. Mēs par notikušo esam uzsākuši izmeklēšanu un sadarbojamies ar tiesībsargājošajām instancēm," pēc Svetlanas aizturēšanas oficiālā paziņojumā uzsvēra aviokompānija. Arī ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) Ņuarkā apstiprināja, ka ir informēts par bezbiļetnieces aktivitātēm.
Jāuzsver, ka šis nav pirmais šāda veida incidents, kurā iesaistīta Svetlana. 2024. gada novembrī sieviete, kura ir Krievijas pilsone, bet kurai ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja ASV, slepus iekļuva “Delta Air Lines” reisā, kas lidoja no Ņujorkas Džona F. Kenedija lidostas uz Parīzi. Drošības kameru ierakstos vēlāk bija redzams, ka Svetlana apgāja darbinieku, kas pārbaudīja apkalpes locekļu dokumentus, un kopā ar aviokompānijas personālu izgāja cauri kontroles punktam. Pie izejas vārtiem viņa, pārvilka pāri galvai pelēku kapuci, pievienojās kādai ģimenei un nepamanīta iekļuva lidmašīnā. Lidojuma laikā viņa kādu laiku slēpās labierīcību telpā, līdz tika atklāta, un pēc ierašanās Parīzē tika aizturēta.
Pēc atgriešanas ASV viņa stājās federālās tiesas priekšā Bruklinā. Advokāts Maikls Šneiders toreiz apgalvoja: “Mēs nedomājam, ka pastāv augsts risks uz atkārtotu pārkāpumu. Nav jau tā, ka viņa var ielavīties lidmašīnā katru dienu".
Pēc notikušā Dali tika piemērota elektroniskā uzraudzība, tomēr, gaidot tiesu, sieviete nogrieza elektronisko aproci un centās pamest ASV, iekāpjot autobusā, kas devās uz Kanādu. Viņa tika aizturēta atkārtoti un vairāk nekā septiņus mēnešus pavadīja apcietinājumā, līdz tika notiesāta par nelikumīgu iekāpšanu reisā uz Parīzi.
Sprieduma pasludināšanas laikā Dali atkārtoja savus apgalvojumus par to, ka kāds viņu cenšoties noindēt, un ar tulka starpniecību sacīja, ka “visas šīs darbības viņa veica bailēs par savu dzīvību.” Prokurori tiesas procesā norādīja, ka lidojums uz Parīzi nebija viņas pirmais mēģinājums ielavīties lidmašīnā— viņa jau iepriekš vismaz divas reizes bija mēģinājusi iekļūt lidmašīnās bez derīgiem dokumentiem. Viens šāds gadījums piefiksēts Konektikutas, bet otrs Maiami lidostā.