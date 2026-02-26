Māte ar dēlu uzstāda pirmos Latvijas gaisa balonu rekordus
FOTO: Latvijā pirmo reizi oficiāli reģistrēts gaisa balona rekords: 144 kilometri septiņās stundās
Gaisa balonu piloti Inga Van Haver ar dēlu Gabrielu Grīnbergu 25.februārī uzstādījusi pirmos oficiālos Latvijas gaisa balonu rekordus. Pilotu veiktā distance bija 144 km un lidojumā pavadītais laiks sasniedza 7h.
“Gaisa baloni ir vienīgie transporta līdzekļi, kuriem nav ne stūres, ne motora, tādēļ lidojuma laikā mūsu vienīgais kustības un virziena noteicējs ir vējš, ekipējums un mūsu pašu prasmju un spēju robežas. Lidojums bija psiholoģiski un fiziski nogurdinošs, bet esam gandarīti, par paveikto. Esam uzstādījuši pirmo oficiāli reģistrēto Latvijas gaisa balonu distances un lidojumā pavadītā laika rekordu. Aicinām ikvienu pilotu pārbaudīt savas spējas un pārspēt mūsu uzstādītos rekordus, jo to plānojam darīt arī mēs paši atkal,” norāda Sky Amazons dibinātāja Inga Van Haver.
25.februārī māte ar dēlu plānoja veikt lidojumu no Igaunijas, Tartu apriņķa, līdz Lietuvai, uzstādot gan distances, gan lidojumā pavadītā laika rekordus Latvijas gaisa balonu pastāvēšanas vēsturē. Vēja ātruma izmaiņu dēļ lidojums noslēdzās Ropažu novadā, pēc septiņu stundu lidojuma un nolidotiem 144 km, ko oficiāli reģistrēja Latvijas Aerokluba vadītājs Normunds Pakulis un Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas, Vispārējās nozīmes aviācijas nodaļas Vecākais inspektors Andis Bukonts. Lidojumu veica pieredzējusī gaisa balonu pilote Inga Van Haver un viņas dēls Gabriels Grīnbergs.
“Esam pagodināti, ka mums bija iespēja būt daļai no šī Latvijas gaisa balonu kopienai nozīmīgā lidojuma un ceram, ka tuvākajā laikā šī vai kāda cita pilotu komanda mēģinās pārspēt uzstādītos rekordus. Lidojumu laikā mūsu galvenais uzdevums bija novērot lidojuma gaitu, lai pārliecinātos, ka visi noteikumi tiek ievēroti, netiek apdraudēta pilotu drošība un veikt nepieciešamos mērījumus, kas arī veiksmīgi tika paveikts,” norāda Latvijas Aerokluba vadītājs Normunds Pakulis.
Gaisa balonu lidojumiem ir iespējams uzstādīt trīs rekordus – nolidotās distances, lidojumā pavadītā laika un augstuma. Augstuma rekorda uzstādīšanai nepieciešams izmantot īpašu skābekļa aprīkojumu, lai pasargātu pilotus no skābekļa trūkuma, atrodoties retinātā gaisā (līdzīgi kā kāpjot kalnos virs 3500 - 6000 m virs jūras līmeņa). Kā norāda Inga Van Haver: “Mūsu rekorda mērķis bija distance un laiks. Mēs ticējām, ka augstums līdz līdz 4000m, kur nav vajadzīgas skābekļa maskas, būs pietiekošs, lai sasniegtu nepieciešamo ātrumu, kas izrādījās nepietiekami. Nākošajā reizē būsim gatavi veikt visas 3 disciplīnas vienlaicīgi, arī augstumu, kur vajag skābekļa maskas.”
“Šis lidojums bija unikāls, jo ir pirmais oficiālais rekorda lidojums, ļaujot arī mums gūt neatkārtojamu pieredzi ar kuru varēsim dalīties ar saviem kolēģiem un izmantot turpmākajos rekordu lidojumos. Mūsu dalība šajā lidojumā bija kontrolēt civilās aviācijas lidojumu regulējumu ievērošanu, uzraudzīt drošības prasību ievērošanu, vērot pilotus, viņu prasmju līmeni un viņu spēju kontrolēt situāciju un lidojuma gaitu,” norāda Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas, Vispārējās nozīmes aviācijas nodaļas Vecākais inspektors Andis Bukonts