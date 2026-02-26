Ignorē “Stop” zīmi, pārsniedz ātrumu un neprot glabāt munīciju: par ko iepriekšējā pusgadā sodīti Saeimas deputāti?
Saeima šodien darījusi zināmu, kuri parlamenta deputāti par kādiem pārkāpumiem sodīti laika posmā no 2025. gada 1. septembra līdz 2026. gada 8. janvārim.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā ir saņemts, izskatīts Latvijas Republikas Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 2026. gada 12. janvāra pieprasījums sniegt ziņas par Saeimas deputātu sodāmību.
“Sodu reģistrs” norāda, ka no 2025. gada 1. septembra līdz 2026. gada 8. janvārim administratīvi sodīti ir šādi Saeimas deputāti:
1. Maija Armaņeva (Latvija pirmajā vietā):
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Trešās pārvaldes Otrajā nodaļā 2025. gada 10. decembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 32. panta ceturtās daļas (Par šajā likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā). Piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 2026. gada 8. janvārī.
2. Artūrs Butāns (Nacionālā apvienība):
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 5. grupā 2025. gada 7. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma 74. panta otrās daļas (Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207. ceļa zīmi (par transportlīdzekļa neapturēšanu)). Piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 27. novembrī.
3. Dāvis Mārtiņš Daugavietis (Vienotība):
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 3. grupā 2025. gada 18. oktobrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma 76. panta pirmās daļas (Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 420., 421. vai 422. ceļa zīmi). Piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 5. novembrī.
4. Ilze Indriksone (Nacionālā apvienība):
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 4. grupā 2025. gada 11. septembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta trešās daļas (Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonna). Izteikts brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 30. septembrī.
5. Jeļena Kļaviņa (Pie frakcijām nepiederošie, iepriekš "Stabilitātei!"):
Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļā 2025. gada 21. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc likuma “Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” 19. panta (Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu). Piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 10. decembrī.
6. Gunārs Kūtris (Zaļo un zemnieku savienība):
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 8. grupā 2025. gada 5. septembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta ceturtās daļas (Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona). Izteikts brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 24. septembrī.
7. Linda Matisone (Apvienotais saraksts):
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 11. grupā 2025. gada 18. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta septītās daļas (Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas). Piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 5. decembrī.
8. Zane Skujiņa-Rubene (Vienotība):
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas 8. grupā 2025. gada 22. novembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ceļu satiksmes likuma 54. panta ceturtās daļas (Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts). Izteikts brīdinājums. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 10. decembrī.
9. Didzis Šmits (Apvienotais saraksts):
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes Kārtības policijas biroja Administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas nodaļā 2025. gada 4. decembrī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu pēc Ieroču aprites likuma 98. panta pirmās daļas (Par gāzes ieroča un signālieroča vai tā munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu). Piemērots naudas sods. Lēmums stājies spēkā 2025. gada 23. decembrī.
Jāpiebilst gan, ka sniedzamajā informācijā netiek sniegtas ziņas par Saeimas deputātu administratīvajiem pārkāpumiem, kuriem piemēroti sodi saskaņā Administratīvās atbildības likuma 19. nodaļu “Administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķās lietu kategorijās”.