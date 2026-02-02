"Nožēlojams, beztalantīgs neveiksminieks!" Trampu saniknojis "Grammy" vadītāja joks par viņu un Epstīnu - draud ar tiesu
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien piedraudēja ar tiesvedību pret mūzikas balvas "Grammy" pasniegšanas ceremonijas vadītāju Trevoru Noa par komiķa komentāru par ASV prezidentu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Apsveicot Billiju Eilišu ar "Grammy" balvas "Gada dziesma" saņemšanu par dziesmu "Wildflower", pasākuma vadītājs Noa pieminēja Trampu un Epstīnu.
"Šo "Grammy" vēlas ikviens mākslinieks - gandrīz tikpat ļoti, cik Tramps vēlas Grenlandi," viņš jokoja, atsaucoties uz prezidenta draudiem sagrābt šo autonomo Arktikas teritoriju.
Noa piebilda: "Un tas ir loģiski, jo, tā kā Epstīns ir prom, viņam ir vajadzīga jauna sala, kur atpūsties kopā ar Bilu Klintonu."
Viņa komentāri izraisīja prezidenta dusmas, kurš savā platformā "Truth Social" vispirms paziņoja, ka ""Grammy" balvas ir vissliktākās un praktiski nav skatāmas", bet pēc tam sāka kritizēt Noa.
"Es nevaru runāt par Bilu, bet es nekad neesmu bijis Epstīna salā, nekur tuvumā, un līdz šīvakara nepatiesajam un nomelnojošajam paziņojumam nekad neesmu ticis apsūdzēts, ka esmu tur bijis, pat ne viltus ziņu medijos," raksta Tramps.
Pēc tam Tramps nodēvēja Noa par "pilnīgu neveiksminieku", kuram "jāsakārto fakti".
"Es sūtīšu savus juristus, lai iesūdzētu tiesā šo nabaga, nožēlojamo, beztalantīgo, vakara vadītāja izsmieklu. Gatavojies Noa, man būs jautri ar tevi!" Tramps piebilda.
Jau ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Publiskotajos jaunākajos Epstīna lietas materiālos figurē vairākas prominences, arī Tramps, "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss, britu miljardieris Ričards Brensons un bijušais britu princis Endrū.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija.
Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, arī fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.