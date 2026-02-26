Zelenskis paskaidro, kāpēc Ukrainas bruņotie spēki pašlaik neatbrīvo okupētās teritorijas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir pārliecināts, ka visu Ukrainas teritoriju deokupācija ir tikai laika jautājums.
Ukrainas Aizsardzības spēki noteikti atbrīvos Krievijas armijas okupētās Ukrainas teritorijas, taču šobrīd to kavē divi galvenie faktori. Prezidents Volodimirs Zelenskis to paziņoja intervijā BBC.
Zelenskis norāda, ka Ukrainas armija pašlaik nespēj atbrīvot okupētās Ukrainas teritorijas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Ukrainas bruņotajiem spēkiem trūkst personāla. Otrkārt, Ukrainas bruņotajiem spēkiem trūkst militārā aprīkojuma un ieroču. Ukrainas līderis uzsvēra, ka Ukrainas bruņotie spēki vēlāk noteikti atgūs teritorijas. Tas ir tikai laika jautājums. Viņš Ukrainas uzvaru karā pret Krievijas okupantiem skaidro ar starptautisko partneru nepārtraukto palīdzību.
Trešdien, 25. februārī, ASV prezidents Donalds Tramps telefoniski runāja ar Volodimiru Zelenski. Sarunā piedalījās arī Stīvs Vitkofs un znots Džareds Kušners, kuri Ukrainas un Krievijas miera sarunās pārstāv ASV. Zelenskis ziņo, ka viņš ar Trampu apspriedis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Krievijas kara izbeigšanu. Saskaņā ar "Axios" iekšējo informāciju, telefonsaruna starp Trampu un Zelenski ilgusi 30 minūtes. Amerikas prezidents paudis vēlmi izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu viena mēneša laikā. Atbildot uz to, Ukrainas līderis paudis cerību, ka karš beigsies 2026. gadā. Jauna miera sarunu kārta starp Ukrainu, ASV un Krieviju ir paredzēta 2026. gada marta sākumā. Šī būs jau ceturtā pušu tikšanās šādā formātā.