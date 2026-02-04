Krāslavas bērnudārznieki bez maksas apgūs latviešu un latgaliešu valodu
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” kopš 2023. gada īsteno Vienotas skolas pieeju, piedāvājot bērniem bezmaksas papildu nodarbības latviešu valodas apguvē.
2025./2026. mācību gadā papildu latviešu valodas nodarbībās piedalās bērni no vidējām līdz sagatavošanas grupām – kopumā 112 audzēkņi. Vienotas skolas pieeja pirmsskolā veido drošu un iekļaujošu mācību vidi, kur bērni caur rotaļām, ikdienas situācijām un nodarbībām attīsta latviešu valodas prasmes, sociālās iemaņas un mācīšanās pamatus, sagatavojoties skolas gaitām, vēstī Krāslavas novada pašvaldībā.
Valodas apguve notiek bērniem saprotamā un saistošā veidā, ņemot vērā katra bērna individuālo attīstības tempu un valodas pieredzi.
Papildus tam 2025./2026. mācību gadā PII “Pīlādzītis” piedāvā arī bezmaksas latgaliešu valodas nodarbības 5–6 gadus veciem bērniem. Tās tiek īstenotas Latviešu valodas aģentūras projekta “Latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšana” ietvaros.
Latgaliešu valodas nodarbības notiek rotaļīgā formā, veicinot bērnu interesi par Latgales kultūru, valodu un tradīcijām, kā arī stiprinot piederības sajūtu savam novadam. Bērni iepazīstas ar bērnu literatūru latgaliešu valodā, klausās literārus darbus, salīdzina atšķirības starp latviešu un latgaliešu valodu un vingrinās pareizā izrunā.
Gan latviešu, gan latgaliešu valoda pirmsskolā tiek apgūta caur rotaļām, dziesmām, kustību aktivitātēm un radošiem uzdevumiem. Šāda pieeja palīdz bērniem justies droši, veicina vēlmi sazināties, attīsta vārdu krājumu un pareizu skaņu izrunu.
Rezultātā bērni apgūst latviešu valodu ikdienas saziņā atbilstoši savam vecumam, spēj izteikt savas domas un emocijas, attīsta sociālās un mācīšanās prasmes un ir sagatavoti pārejai uz sākumskolu.
Pedagogi uzsver arī vecāku nozīmīgo lomu valodas apguvē – ikdienas sarunas, grāmatu lasīšana, dziesmu dziedāšana un rotaļas ģimenē būtiski veicina bērna valodas attīstību.
Ieliekot valodas pamatus jau pirmsskolas vecumā, tiek stiprināta bērnu piederība Latvijai, tās kultūrai un tradīcijām, vienlaikus veidojot stabilu pamatu turpmākajai izglītībai.