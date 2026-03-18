Ukraina un Spānija uzsākusi sadarbību tāldarbības dronu ražošanā
Ukraina un Spānija parakstījušas sadarbības līgumus tāldarbības dronu ražošanā, ziņo aģentūra "Interfax-Ukraina".
Uzņemot vizītē Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Spānijas premjerministrs Pedro Sančess sacīja, ka krīze Tuvajos Austrumos neatturēs Spāniju no atbalsta Ukrainai. "Mēs nevaram noliegt, ka krīze Tuvajos Austrumos monopolizē diskusijas, un tāpēc es vēlos teikt Ukrainas valdībai, ka nekas un neviens mums neļaus aizmirst to, kas notiek Ukrainā," Sančesa teikto citēja aģentūra "Reuters". "Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainas tautu ar tādu pašu intensitāti," uzsvēra Spānijas premjerministrs.
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ziņoja, ka Ukrainas ieroču ražotāji parakstījuši sadarbības dokumentus ar Spānijas tehnoloģiju grupu "Sener Aerospace & Defence". "Viņi runāja par ražošanu un Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanas iespējām. Pretgaisa aizsardzības stiprināšana un dzīvību aizsardzība ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs esam ieinteresēti arī kopīgos projektos par tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu ražošanu. Ukrainai ir jaunas izstrādnes, un tā ir gatava tās paplašināt," pavēstīja Zelenskis.