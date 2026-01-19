Ķirsis: Rīgā ir aptuveni 20 problemātiskas skolas, kurām mācību pāreja uz latviešu valodu sagādā grūtības
Rīgā ir aptuveni 20 problemātiskas skolas, kurām mācību pāreja uz latviešu valodu sagādā grūtības, Latvijas Televīzijai norāda Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV). Viņš neizslēdz iespēju šajās skolās nomainīt direktoru.
Vaicāts, kā šīs skolas tiek apzinātas, Ķirsis skaidroja, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) ir veicis pārbaudi, un tuvākajā laikā tiek gaidīts tās detalizēts izklāsts. Tāpat aprīlī ir plānots diagnostikas darbs, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija. "Pēc tā mēs daudz ko redzēsim," atzina Ķirsis.
Politiķis uzsvēra, ka skolu direktori ir galvenās personas skolā un var izmantot izglītības iestādēm papildu piešķirto finansējumu, lai piesaistītu palīgus, īstenotu dažādas ārpus klašu aktivitātes un tamlīdzīgi.
Viņš uzsvēra, ka tiks prasīts rezultāts. "Tās skolas, kurās būs problēmas, ņemsim zem lupas. Un es neizslēdzu, ka varam aiziet līdz kādu izglītības iestāžu direktoru nomaiņai," viņš teica.
Ķirsis neizslēdza, ka šādas direktoru nomaiņas varētu būt daudzskaitlīgas, bet pauda cerību, ka tā nebūs. "Ir daudz signālu par dažādām skolām, bet šis ir pēdējais brīdis sarosīties," uzsvēra Ķirsis.