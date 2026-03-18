Donecka par to tika brīdināta: Doneckas iedzīvotāji masveidā sūdzas par Krievijas rīcību
Represīvā interneta slēgšana okupētajās teritorijās ir samulsinājusi vietējos iedzīvotājus. Soctīklos komentētāji atzīmēja, ka 2014. gadā Doneckas iedzīvotāji tika brīdināti par okupācijas sekām.
Okupētajā Doneckā tiek ziņots par nopietnām interneta problēmām. Kremļa iepriekš īstenotā interneta slēgšanas kampaņa ir sasniegusi arī okupētās teritorijas. Iedzīvotāji sūdzas par nestabiliem savienojumiem, zemu ātrumu, kā arī ārzemju vietņu un "Telegram" nepieejamību, vēsta Krievijas Z resurss "Mash na Donbasse".
Lietotāji regulāri piedzīvo interneta pārtraukumus. Internets ir lēns, un vairākas ārzemju vietnes vairs nav pieejamas. Vietējie iedzīvotāji sūdzas, ka viņi nevar normāli strādāt, norēķināties par pakalpojumiem vai sazināties ar radiniekiem Ukrainā un citur pasaulē.
Ukraiņu blogeris Deniss Kazanskis komentēja situāciju, norādot, ka dzīves apstākļu pasliktināšanās reģionā ir Krievijas armijas okupācijas sekas. Viņš piebilda, ka solīto uzlabojumu vietā iedzīvotāji saskaras ar infrastruktūras pasliktināšanos un ierobežotu piekļuvi informācijai.
