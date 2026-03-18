Kā izvēlēties aizkaru audumu? Praktisks ceļvedis mājoklim
Aizkars ir daudz vairāk nekā tikai loga pārsegs – tas ir veids, kā kontrolēt gaismu, privātumu un mājokļa noskaņu. Šeit atradīsi praktisku ceļvedi, kā izvēlēties aizkaru audumu: mērīšana, audumu veidi, toņi un garums, lai rezultāts būtu skaists un derētu arī ikdienā (robots-putekļsūcējs, mājdzīvnieki, ikdienas kopšana).
Kā izmērīt aizkarus?
Pirms auduma izvēles izlem, kur aizkars tiks piestiprināts (pie aizkaru stangas vai sliedes) un cik kuplu aizkaru vēlies. Mērot platumu, ņem vērā visu sliedes vai aizkaru stangas garumu, nevis tikai logu. Bieži vien ir labi, ja sliede sniedzas apmēram 15–30 cm abās loga pusēs – tā logs vizuāli šķiet lielāks.
Svarīgs ir arī krokojuma koeficients jeb kroku blīvums. Mazāks koeficients (1:1,5) dod modernu rezultātu, savukārt klasiska izvēle ir 1:2, kas veido skaisti krītošu aizkaru. Aprēķinot auduma daudzumu, reiziniet sliedes garumu ar krokojuma koeficientu un pieskaitiet vīļu rezervi.
Audums un stils: kāds aizkara veids kur der
Aizkaru audumi iedalās trīs galvenajās grupās: dienas aizkaru, dekoratīvie aizkari un aptumšojošie aizkari.
Dienas aizkari ir plāni un caurspīdīgi (piemēram, voils vai viegls lina audums). Tie laiž cauri gaismu un padara telpu gaisīgu, taču vakarā nesniedz daudz privātuma.
Dekoratīvie aizkari, piemēram, kokvilnas vai samtaini audumi, piešķir telpai siltumu un raksturu.
Aptumšojošie aizkari ir īpaši piemēroti guļamistabai vai telpai, kur vēlas kontrolēt gaismu.
Krāsu izvēle: ko tonis dara telpai
Aizkaru izvēle ir atkarīga arī no mājokļa atrašanās vietas. Pilsētas mājoklī, īpaši pirmajā stāvā, privātums ir svarīgs. Dienā to palīdz nodrošināt blīvāks dienas aizkars, bet vakarā – sānu aizkars.
Dabas tuvumā un drīzāk tumšākā vietā ir vērts dot priekšroku plāniem un gaišiem audumiem, kas ielaiž telpā vairāk gaismas.
Tonis un krāsa rada noskaņu
Gaiši toņi – balts, smilšu vai gaiši pelēks – padara telpu plašāku un gaišāku. Tumšākas krāsas, piemēram, tumši pelēka, zaļa vai dziļi zila, rada mājīgu un elegantu atmosfēru.
Siltie toņi piešķir telpai maigumu, bet vēsie – svaigumu un mieru.
Aizkara garums: piemērotība un priekšrocības
Abakhan aizkaru audumiem pie preces ir norādīts auduma platums – tas vienlaikus ir aizkara augstums (no augšas uz leju). Bieži apakšmalā jau ir gatava apdare (piem., atsvara lente vai viļņota mala), tāpēc izvēlies audumu tā, lai tas nosegtu vēlamo augstumu un apakšmala paliktu neskarta. Parasti aizkaru var saīsināt no augšmalas, bet, ja augšmalā jau ir gatavas cilpas/atveres, to ne vienmēr var izdarīt, nesabojājot izskatu.
Pareiza aizkara izvēle sākas ar mērīšanu un beidzas ar to, kā aizkars reāli atbalsta ikdienu: gaisma, privātums, kopšanas ērtums un telpas noskaņa. Visdrošāko rezultātu iegūsi, ja virzīsies šādā secībā:
- Vajadzība – vai mērķis ir gaisma, privātums vai aptumšošana (bieži labākais risinājums ir slāņos).
- Mēri un stiprinājums – kur aizkars tiks stiprināts, cik gara ir sliede/karnīze un cik kuplu rezultātu vēlies (lentes savilkuma koeficients).
- Izskats – tikai tad izvēlies toni, rakstu un tekstūru, lai aizkars saskanētu ar telpas stilu un noskaņu.
Lai jauka aizkaru šūšana un patīkama mājokļa atsvaidzināšana!