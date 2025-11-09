Rotko muzeja bērnu konkursa radošie darbi skatāmi izstādē Krāslavā
12. novembrī plkst. 15.00 Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā tiks atklāta vizuālās mākslas konkursa “Sapņu pilsēta” izstāde. Konkursam tika iesūtīti 274 bērnu darbi no dažādiem Latvijas novadiem.
Izstādē tiks atrādītas bērnu un jauniešu interpretācijas par izcilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona daiļradi.
Bērnu vizuālās mākslas konkursu “Sapņu pilsēta” rīkoja Rotko muzejs, aktualizējot mākslinieka Pētera Martinsona devumu Latvijas un pasaules mākslā. Dalībnieki tika aicināti iesniegt Pētera Martinsona daiļrades iedvesmotas atklātnes brīvi izvēlētā vizuālās mākslas tehnikā.
Konkursam tika iesūtīti 274 darbi no dažādiem Latvijas novadiem – Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Balviem, Madonas, Viesītes, Vecpiebalgas, Cēsīm, Valkas, Jelgavas, Bauskas, Bārbeles, Olaines, Ventspils, Popes, Talsiem, Grobiņas, Garkalnes, Ķekavas, Mārupes, un Rīgas. Tos vērtēja Rotko muzeja veidota žūrija, nosakot laureātus divās vecuma kategorijās: sešu līdz desmit un vienpadsmit līdz sešpadsmit gadu grupā.
Konkursa rezultātā tapa izstāde, kas ceļu pie skatītājiem sāka Rotko muzeja Martinsona mājā šī gada septembrī un oktobrī. Kā uzsver izstādes veidotāja, Rotko muzeja izglītības programmu kuratore Mairita Folkmane, izstādes darbi ir oriģināli un tehniski kvalitatīvi, izpildīti daudzveidīgās vizuālās mākslas tehnikās, apliecinot dalībnieku radošumu un labo māksliniecisko sagatavotību, par ko īpaši jāpateicas mākslas skolu un vizuālās mākslas skolotājiem, kā arī vecākiem.
Izstāde Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā būs apskatāma bez maksas no 2025. gada 12. novembra līdz 12. decembrim skolas darbalaikā.