Rīgas pašvaldības policija ievieš jaunu mobilo lietotni
Rīgas pašvaldības policija izstrādājusi jaunu mobilās lietotnes "RVPP" versiju, lai rīdzinieki var operatīvi informēt policiju par dažādiem pārkāpumiem.
Jaunā lietotnes versija ļaus vēl ērtāk sazināties ar Rīgas pašvaldības policiju un apmainīties ar informāciju, kā arī policijai daudz operatīvāk reaģēt uz pārkāpumu novēršanu. Šobrīd tā uzsāk darbību testa režīmā.
"Drošība ir mūsu viena no svarīgākajām prioritātēm Rīgā. To iezīmē pieņemtais pašvaldības budžets, un šogad ieplānotie pasākumi drošības stiprināšanā. Jaunā lietotne ir viens no drošības rīkiem, kas ļauj rīdziniekiem aktīvi līdzdarboties kārtības nodrošināšanā Rīgā. Rīgas pašvaldības policijas lietotne pirmoreiz tika izstrādāta 2014. gadā. Aizvadītajā gadā tika pieņemts lēmums vairs neieguldīt līdzekļus tās uzlabošanā, bet gan novecojušās lietotnes vietā izstrādāt jaunu un mūsdienu lietotāju prasībām atbilstošu lietotni, kas vienlaikus nodrošina daudz operatīvāku informācijas apstrādi. Jaunajā lietotnē varēs pieteikt notikumus tikai par Rīgas teritoriju, kā arī pievienot video un foto fiksācijas reāllaikā, kas ļaus efektivizēt policijas darbu informācijas apstrādē," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Mobilā lietotne ir pielāgota izmantošanai abās operētājsistēmās – iOS un Android, – un to var lejupielādēt gan Apple App Store, gan Google Play veikalā (jāmeklē pēc atslēgas vārda "RVPP").
"Jaunajā Rīgas pašvaldības policijas mobilās lietotnes "RVPP" versijā ir ieviesti vairāki būtiski uzlabojumi, kas vērsti uz drošības paaugstināšanu, sniegtās informācijas kvalitātes uzlabošanu un efektīvāku policijas darbu. Lietotnē iedzīvotāji varēs ziņot par dažāda veida pārkāpumiem, tostarp par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Jaunajā versijā lietotājiem būs iespēja pievienot fotogrāfijas un videomateriālus, tos uzņemot tieši lietotnē ar ierīces kameru. Atšķirībā no iepriekšējās versijas iepriekš uzņemtu attēlu un video augšupielāde no ierīces vairs nav paredzēta, tādējādi nodrošinot iesniegtās informācijas autentiskumu un ticamību," Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass.
"Pēc Rīgas pašvaldības pasūtījuma SKDS veiktajā iedzīvotāju aptaujā pērn novembrī 85% respondentu norādīja, ka no pašvaldības policijas sagaida ātru reaģēšanu pilsētas apkaimēs. Lietotne ir viens no rīkiem, kas to nodrošina. Šī lietotne ir iecienīts rīks rīdziniekiem, kā līdzdarboties kārtības nodrošināšanā. Pērn līdzšinējo lietotni iedzīvotāji izmantoja vairāk nekā 48 tūkst. reižu. Vērtējot iepriekšējās lietotnes izmantošanas paradumus, var secināt, ka iedzīvotāji visvairāk jeb 81% gadījumos ziņo par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Savukārt 9% – par transportlīdzekļa novietošanu apstādījumos un ilgstoši atstātu transportlīdzekli," norāda Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
Lai lietotājs varētu iesniegt ziņojumus policijai, turpmāk būs nepieciešams autentificēties ar eParaksts mobile vai Smart-ID lietotni. Šāda pieeja būtiski uzlabo drošību, samazina anonīmu un nekorektu ziņojumu skaitu, kā arī ļauj policijai saņemt precīzāku informāciju par notikušo un attiecīgi ātrāk un efektīvāk reaģēt.
Papildus tam jaunajā lietotnē ir ieviests ģeogrāfisks ierobežojums, kas ļauj iesniegt ziņojumus tikai Rīgas administratīvās teritorijas ietvaros. Šis risinājums ieviests, lai novērstu situācijas, kad lietotnē tiek saņemti ziņojumi par notikumiem citās Latvijas pašvaldībās, kas iepriekš radīja lieku policijas resursu noslodzi un paildzināja reaģēšanas laiku uz Rīgā saņemto informāciju, jo šādos gadījumos RVPP faktiski darbojās kā starpnieks, pārsūtot informāciju attiecīgajai pašvaldībai.
Lietotne tiek ieviesta pakāpeniski, tādēļ sākumposmā iespējami nelieli funkcionalitātes traucējumi. Patreiz pieteikšanās lietotnē var būt problemātiska lietotājiem, kuri izmanto Iphone 16 un Iphone 17 modeļus. Savukārt iedzīvotājiem, kuri izmanto Android viedtālruņus, lietotnē nav iespējas atrast tuvāko policijas pārvaldi. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai nepilnības novērstu pēc iespējas ātrāk un lietotni ikviens varētu izmantot pilnvērtīgi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, saskaroties ar tehniskajiem sarežģījumiem.
Par pārkāpumiem aizvien var ziņot pa vienoto diennakts tālruni 112, vēršoties ar iesniegumu elektroniski vai kādā no policijas pārvaldēm, kā arī, aizpildot elektronisko formu "Informē policiju" pašvaldības policijas tīmekļvietnē.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas mobilās lietotnes pielāgošana un ieviešana izmaksās 13 552 eiro, bet tās ikgadējā nomas un uzturēšanas maksa būs 14 762 eiro, liecina pieejamā informācija.
Vienreizējās izmaksas 13 552 eiro apmērā paredzētas lietotnes pielāgošanai policijas specifiskajām vajadzībām, kā arī instalācijas un sistēmu integrācijas darbiem.
Savukārt ikgadējais maksājums 14 762 eiro apmērā sedz lietotnes nomu. Šajā summā ietvertas lietošanas tiesības, tehniskais atbalsts, sistēmas uzturēšana un regulāri drošības atjauninājumi.
Šāds finansēšanas modelis izvēlēts, pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem – pilnīga lietotnes iegāde, iegūstot tās īpašumtiesības, pašvaldībai izmaksātu ievērojami dārgāk nekā nomas risinājums.