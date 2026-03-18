"Liverpool" iesoļo Čempionu līgas ceturtdaļfinālā
"Liverpool" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes spēlē izcīnīja pārliecinošu uzvaru un sasniedza ceturtdaļfinālu, kurā iekļuva arī Minhenes "Bayern" un Madrides "Atletico", kas tika pie drošiem panākumiem jau pirmajos mačos.
"Liverpool", kas pagājušajā nedēļā piedzīvoja zaudējumu ar 0:1, atbildes spēlē mājās ar 4:0 (1:0) pārspēja Stambulas "Galatasaray", divu maču summā "Liverpool" tiekot pie uzvaras ar 4:1.
Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā 25. minūtē, kad pēc Aleksisa Makalistera izpildītā stūra sitiena viesu vārtos bumbu raidīja Dominiks Soboslai.
Pirmā puslaika izskaņā "Liverpool" vēl varēja dubultot pārsvaru, taču Mohameda Salāha izpildīto 11 metru soda sitienu atvairīja Stambulas vienības vārtsargs Ugurdzans Čakirs.
Otrajā puslaikā mājinieki desmit minūšu laikā guva trīs vārtus, iekrājot pārliecinošu pārsvaru. Šajā nogrieznī precīzi sitieni padevās Igo Ekitikē, Raienam Gravenberham un Salāham.
Vēl "Bayern" savā laukumā ar 4:1 (1:0) apspēlēja Bergāmo "Atalanta", un divu spēļu summā Minhenes komanda bija pārāka ar 10:2.
Pirmajā puslaikā precīzs 11 metru soda sitiens padevās Harijam Keinam, kurš otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm dubultoja pārsvaru, bet vēl divas minūtes vēlāk 3:0 panāca Lenarts Karls.
Mača turpinājumā vēl "Atalanta" vārtos bumbu nogādāja Luiss Diass. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, Bergāmo komandas vienīgos vārtus mačā guva Lazars Smardžičs.
Savukārt "Atletico" viesos ar 2:3 (0:1) piekāpās Totenhemas "Hotspur", bet divu maču summā madridieši nosargāja uzvaru ar 7:5.
Totenhamas komanda panāca 1:0 30. minūtē, kad vārtus guva Randals Kolo Muanī, bet otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm neizšķirtu panāca Hulians Alvaress.
Otrā puslaika turpinājumā mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Ksavi Simonss, tomēr rezultāts vēlreiz kļuva neizšķirts pēc Dāvida Hancko precīzā sitiena. Pamatlaika pēdējā minūtē "Hotspur" uzvaru ar precīzu 11 metru soda sitienu izrāva Simonss.
Trešdien ceturtdaļfinālā vietu nodrošināja arī "Barcelona", kas mājās ar 7:2 pārspēja Ņūkāslas "United", divu maču summā barseloniešiem tiekot pie uzvaras ar 8:3.
Jau ziņots, ka otrdien ceturtdaļfinālu sasniedza Lisabonas "Sporting", Londonas "Arsenal", Madrides "Real" un Parīzes "Saint-Germain" (PSG).
Ceturtdaļfinālā "Liverpool" tiksies ar PSG, "Real" pretiniece būs "Bayern", "Barcelona" spēkosies ar "Atletico", bet "Arsenal" tiksies ar "Sporting".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".