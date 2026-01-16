Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību
Rīgas pašvaldība ir saņēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu (IUB), kurā otra pretendenta pretenzija par atklātā konkursa rezultāta apstrīdēšanu ir atzīta par nepamatotu. Pamatojoties uz IUB lēmumu, pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa “Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība” uzvarētāju – piegādātāju apvienību “Vanšu tilts”, ziņo Ieva Grīsle, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Līguma kopējā summa ir 69 802 998 eiro bez PVN.
Atbilstoši Vanšu tilta projektēšanas un būvniecības līguma nosacījumiem projektēšanas darbi veicami 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Būvniecības darbi varētu sākties 2027. gada sākumā un ilgs 24 mēnešus.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs saka: “Iepirkums un tā izvērtēšana ir noritējusi profesionāli, šodien esam noslēguši līgumu, kas ļauj uzsākt projektēšanas un remonta darbus. Projektēšana tiks uzsākta jau šogad, un būvdarbi tiks sākti 2027. gadā, lai tilts nebūtu jāslēdz. Vanšu tilts ir viena no Rīgas vizītkartēm un būtiska satiksmes artērija, tāpēc mūsu mērķis ir to sakārtot atbildīgi, saglabājot gan drošību, gan pilsētas ikdienas ritmu.”
Pirmais izsludinātais Vanšu tilta projektēšanas un būvniecības konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo konkursā vienīgais piedāvājums bija aptuveni 100 miljoni eiro bez PVN, kas būtiski pārsniedza Rīgas domes paredzēto budžetu šim projektam. Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, tika pārskatītas un precizētas atklātā konkursa nolikuma prasības, lai veicinātu plašāku pretendentu interesi un nodrošinātu lielāku konkurenci.
Atkārtoti izsludinātā konkursa rezultātā, kura pieteikšanās termiņš noslēdzās 2025. gada 16. septembrī, tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot finanšu piedāvājumus un, atbilstoši iepirkuma nolikumam, pārbaudot pretendentu iesniegto dokumentāciju, Rīgas pašvaldības iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt Piegādātāju apvienību “Vanšu tilts”.