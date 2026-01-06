Rīgas pašvaldība sola uzlabot palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās. Lēmums pieņemts pēc baisā sprādziena Bauskas ielas mājā
Rīgas pašvaldība pilnveidos palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, šodien lēma Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja, skatot jautājumu par Bauskas ielā gāzes sprādzienā cietušo ēku un palīdzības sniegšanu tās iemītniekiem. Komiteja uzdeva Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldei sadarbībā ar Mājokļu un vides departamentu pilnveidot iedzīvotāju izmitināšanas kārtību pagaidu dzīvesvietā ārkārtas situācijās, kā arī nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu pirmajās piecās dienās.
Tāpat komiteja uzdeva departamentam izvērtēt iespējas veikt pašvaldībai piederošo dzīvokļu civiltiesisko apdrošināšanu vai arī izvērtēt iespējas uzdot īrniekiem apdrošināt dzīvokļus.
Tāpat departamentam būs jāizvērtē iespēja pašvaldības īres dzīvokļos nomainīt virtuves gāzes plītis uz elektriskajām plītīm, tādējādi paaugstinot drošības līmeni.
Pašvaldība arī meklēs iespējas Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem palīdzību dzīvesvietas nodrošināšanā sniegt ilgāk par vienu gadu vai līdz brīdim, kad ēka tiks atjaunota ekspluatācijā.
Tiks meklēta arī iespēja piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, kā arī tiks uzrunāti zemes īpašnieki, lai vienotos par zemes nomas maksas nepiemērošanu.
Glābšanas darbi Torņakalnā turpinās
Rīgā piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī ...
Savukārt Rīgas pašvaldības izpilddirektoram uzdots izvērtēt termiņu un iespējas nodrošināt sprādzienā cietušās mājas apsardzi par pašvaldības līdzekļiem arī pēc tehniskā atzinuma saņemšanas.
Vienlaikus pašvaldība sazināsies ar komunālo un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un aicinās nepiemērot pakalpojuma maksu negadījumā cietušo dzīvokļu iemītniekiem.
Vairākus ierosinājumus par palīdzības pilnveidošanu komitejas sēdē pauda opozīcijas deputāti.
Savukārt, kā norāda Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija (NA), šī nelaime apliecina, ka pašvaldībai jābūt gatavai ne tikai operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās, bet arī ilgtermiņā domāt par iedzīvotāju drošību un sociālo aizsardzību.
Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
"Mūsu mērķis ir gan palīdzēt cietušajiem, gan mazināt līdzīgu risku atkārtošanos nākotnē," uzsver deputāte.
Kā ziņots, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gājuši divi cilvēki un divi ievainoti.
Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību gan evakuētajiem iedzīvotājiem, gan glābšanas darbu veicējiem.
No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem sākotnēji tika nodrošināta iespēja uzturēties "Rīgas satiksmes" autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.