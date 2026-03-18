Gondola nokrita no kalna Engelbergas slēpošanas kūrortā Šveices Alpos.
Vakar 23:57
VIDEO: Šveicē avarē un no kalna noripo zemē trošu vagoniņa kabīne, bojā iet sieviete
Kāda sieviete gājusi bojā pēc tam, kad Engelbergas slēpošanas kūrortā Šveices Alpos trošu vagoniņa kabīne atdalījās no troses un nogāzās zemē.
Negadījums notika plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Iemesls, kāpēc vagoniņš atdalījās no troses, šobrīd nav zināms, ziņo BBC, atsaucoties uz vietējām amatpersonām.
Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026
Varasiestādes paziņoja, ka bojā gājusi 61 gadus veca sieviete. Viņa bija vienīgā, kas brīdī, kad trošu vagoniņa kabīne nokrita, atradās tajā iekšā. Tiek ziņots, ka negadījuma laikā pūta spēcīgs vējšs. Negadījuma iemesls tiek izmeklēts.
