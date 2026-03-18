VIDEO: Šveicē avarē un no kalna noripo zemē trošu vagoniņa kabīne, bojā iet sieviete
Gondola nokrita no kalna Engelbergas slēpošanas kūrortā Šveices Alpos.
VIDEO: Šveicē avarē un no kalna noripo zemē trošu vagoniņa kabīne, bojā iet sieviete

Kāda sieviete gājusi bojā pēc tam, kad Engelbergas slēpošanas kūrortā Šveices Alpos trošu vagoniņa kabīne atdalījās no troses un nogāzās zemē.

Negadījums notika plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Iemesls, kāpēc vagoniņš atdalījās no troses, šobrīd nav zināms, ziņo BBC, atsaucoties uz vietējām amatpersonām.

Varasiestādes paziņoja, ka bojā gājusi 61 gadus veca sieviete. Viņa bija vienīgā, kas brīdī, kad trošu vagoniņa kabīne nokrita, atradās tajā iekšā. Tiek ziņots, ka negadījuma laikā pūta spēcīgs vējšs. Negadījuma iemesls tiek izmeklēts. 

Gondola nokrita no kalna Engelbergas slēpošanas kūrortā Šveices Alpos.
