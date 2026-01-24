Kuldīgā demolē restorānu “Jēkaba sēta”, Liepājā kremlini “slīcina” slidotājus, melni dūmi Salaspils pagastā: kriminālā province
Daudzkārtējie policistu, pašvaldību darbinieku, mediķu un citu atbildīgo aicinājumi izvairīties no kāpšanas uz ūdenstilpju ledus, dzirdīgas ausis bieži vien nesasniedz. Bezprāši – gan no valsts galējiem rietumiem, gan galējiem austrumiem - vēlas pārbaudīt ledus biezumu un stiprumu. Par laimi gan Liepājā, gan Daugavpilī viņiem līdzās bija likumsargi, kuri palīdzēja nokļūt sausumā un siltumā.
Savukārt Kuldīgā kāds prātu pazaudējis indivīds ņēmās demolēt iecienīto restorānu “Jēkaba sēta” – dauzīja traukus, lauza mēbeles un sienā sita caurumus… Bauskas novada pašvaldības policijai rūpestus sagādā Bauskas poliklīnikas apmeklētāji, kuri savus auto novieto, ignorējot cēlu satiksmes noteikumus. Liepājā “krievu pasaule” pamanījusies izcirst āliņģi vietā, kur vietējie slido. Toties vides inspektori atklājuši trīs lielus sārtus Salaspils pagastā, kur tika dedzināti dažādi atkritumi, tostarp arī bīstamie.
Bezprāši visā valstī ielūst ledū
Ledus uz ūdenstilpēm ir mānīgs un slēpj reālas briesmas, liecina pašvaldību policijas informācija no valsts rietumiem līdz pašiem austrumiem. Daugavpilī kāds iereibis pilsonis, malkojot grādīgo dziru, bija nolēmis šķērsot Daugavu pa aizsalušo upi. Tikko pēc pašvaldības policijas uzstājības viņš no ledus nokāpa, ielūza likteņupes ledus. Bet Liepājas Karostas kanāla ielūza kāds jaunietis. Par laimi līdzās bija draugi, kas viņu izvilka no ūdens un pašvaldības policija, kas viņu aizveda mājās.
* Daugavpils pašvaldības policija publicējusi video, kurā redzams, kā vīrietis reibumā dodas bīstamā pastaigā pāri Daugavai: “17. janvārī Daugavpils pašvaldības policijas Videonovērošanas posteņa darbinieki fiksēja bīstamu situāciju, kad pa Daugavas ledu pārvietojās kāds vīrietis. Ņemot vērā, ka tobrīd bija spēkā oficiāls aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus, uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā policijas ekipāža. Ierodoties norādītajā vietā, likumsargi pieprasīja vīrietim nekavējoties noiet no ledus, taču persona prasību ignorēja un turpināja ceļu pāri upei, ar šo neapdomīgo rīcību nopietni apdraudot savu dzīvību. Lai novērstu traģēdiju, pašvaldības policijas darbinieki devās uz pretējo upes krastu, kur vīrieti izdevās aizturēt. Brīdī, kad persona tika nogādāta krastā, ledus ielūza, bet negadījums beidzās vien samērcējot kājas.
Noskaidrojās, ka 1992. gadā dzimušais vīrietis savu rīcību skaidroja kā vienkāršu pastaigu, kuras laikā lietojis grādīgos dzērienus. Izvērtējot visus apstākļus, persona tika saukta pie administratīvās atbildības gan par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes ledus laikā, kad tas ir aizliegts, gan par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Pašvaldības policijas darbinieki pieņēma lēmumu vīrieti nogādāt dzīvesvietā un nodot radinieku uzraudzībā.
Jāpiebilst, ka paralēli šim notikumam turpat netālu tika fiksēts ceļu satiksmes negadījums, kurā cieta gājējs. Pašvaldības policijas darbinieki operatīvi sniedza nepieciešamo palīdzību un atbalstu līdz brīdim, kad darbu pārņēma mediķi un Valsts policija.”.
* Savukārt portāls liepajniekiem.lv vēsta, ka trešdien, 21. janvārī, Karostas kanāla ledū ielūza jaunietis, kuram no nelaimes izkļūt palīdzēja apkārtējie, bet notikušā sekas ātrāk palīdzēja novērst pilsētas videonovērošana. Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Novickis Liepājas domes Sociālo, veselības un drošības jautājumu komitejā pastāstīja:
“Puisis bija ielūzis pie Karostas kanāla tilta, bet to mēs pamanījām tikai tad, kad viņš bija savu draugu izvilkts ārā un sēdēja slapjš autobusu pieturā, gaidīja autobusu uz mājām.” Kārtībsargi viņu aizveda uz mājām un par notikušo izstāstīja puiša vecākiem.
“Mums ļoti palīdz videonovērošanas kameras pilsētā, jo sakarā ar auksto laiku un ūdenstilpju aizsalšanu uz ledus parādās cilvēki, īpaši bērni, pusaudži un jaunieši.
Tajās vietās, kur videonovērošanas kameras ir, varam ļoti ātri reaģēt un šos bērnus brīdināt un aicināt nost no bīstamās vietas,” klāstīja Uldis Novickis.
Krievu pasaule Liepājā “gremdē” slidotājus
Liepājā pirmdien aukstas ledus peldes ne tikai sev, bet piespiedu kārtā arī citiem centās saorganizēt Krievu savienība, kura izcirta āliņģi Karostā – Beberliņu ūdenstilpē. Vietā, kur pieaugušie ar bērniem slido, krievu pareizticīgie izcirta āliņģi.
“Krievu pasaule ir nāvīgi bīstama visos savos izpausmes veidos. Beberliņos, piecu soļu attālumā no publiskās slidotavas un ceļā uz slidu nomu izcirtuši āliņģi. Kurš atbildēs par to, ja tai āliņģī iekritīs kāds bērns?! Ir jāizvērtē visi riski, ko rada šādu pasākumu nekritiska saskaņošana. Turpmāk nav pieļaujams, ka tas atkārtotos,” “Facebook” raksta Liepājas domes deputāts Vilmārs Vecvagaris (Nacionālā apvienība).
Komentāros cilvēki par šādu rīcību liepājnieki pauda sašutumu: * “Nenormālie. Ezers liels, varēja atrast citu vietu,”; * “Šīm izdarībām nav nekāda sakrāla pamatojuma. Tīra izrādīšanās,”; * “Šiem Osipoviešu pasākumiem nav nekāda sakara ar garīgumu un tradicionālajām vērtībām. Kremlini šos pasākumus izmanto savas nepakļaušanās demonstrēšanai un jaunu kremļa imperiālisma adeptu vervēšanai. Šeit tiek izgriezts dzīvību apdraudošs āliņģis publiskā vietā un nekādi netiek norobežots, jo neies jau margas vai kaut vai lentas apvilkt.”
Āliņģa izciršanas brīdī Beberliņos ieradusies arī partijas “Latvijas krievu savienība” Liepājas teritoriālās organizācijas vadītāja Jeļena Osipova ar palīgiem.
Jauns.lv jau rakstīja, ka pareizticīgā baznīca 19. janvārī piemin notikumu, kad Jēzus Kristus, sasniedzis 30 gadu vecumu, Jordānas upē tika kristīts pravieša Jāņa Kristītāja rokām. Evaņģēliji vēsta, ka šajā brīdī cilvēkiem redzamā veidā parādījās Svētā Trīsvienība: Dievs Tēvs – balss no debesīm, Dievs Dēls – Jēzus Kristus un Svētais Gars – baloža veidolā. Tieši šī iemesla dēļ svētkus sauc arī par Dieva Parādīšanos. Pareizticīgie šajā dienā uzskata, ka ūdenim piemīt īpašs dziedinošs spēks un pēc tradīcijas trīs reizes iegremdējas atklātā ūdenī, tā rodot miesas un gara stiprumu.
Uznāk melnie un izdemolē restorānu “Jēkaba sēta”
Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns laikrakstam “Kurzemnieks” pastāstīja, ka pagājušās nedēļas piektdienā, policisti no izdemolēšanas pasargājuši iecienīto restorānu “Jēkaba sēta” pašā pilsētas centrā:
“No kafejnīcas “Jēkaba sēta” izskrien sieviete un lūdz palīdzību patruļai, kas atrodas netālu Adatu ielā. Restorānā klients dauza mēbeles, sit traukus – agresīvajam vīrietim sašķobījies prāts un liecies, kā kāds viņam uzbrūk. Zālē apgāzti galdi, saplēstas glāzes un šķīvji, sienā izdauzīts caurums. Nākas lietot spēku, lai dauzoņu savaldītu. Ierodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, un ap 50 gadus vecais vīrietis tiek aizvests uz psihiatrisko slimnīcu Liepājā.”
Bauskas pašvaldība piktojas uz poliklīnikas apmeklētājiem
Bauskas apvienības pārvalde ir neapmierināta ar vietējās poliklīnikas apmeklētājiem, kuri nevīžo ievērot satiksmes noteikumus: “Pie Bauskas poliklīnikas, Saules ielas un Dārza ielas krustojumā, bieži tiek pārkāpti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi, novietojot transportlīdzekļus tuvāk par pieciem metriem no krustojuma. Tādēļ Bauskas novada pašvaldības policija aicina transportlīdzekļu vadītājus pievērst uzmanību satiksmes noteikumu ievērošanai.
Kāpēc tas ir būtiski? Atstājot transportlīdzekli pārāk tuvu krustojumam, tiek ierobežota redzamība gan autovadītājiem, gan gājējiem. Tas nozīmē, ka: * vadītājiem ir grūtāk pamanīt tuvojošos transportlīdzekļus; * gājēji, īpaši bērni, kļūst mazāk pamanāmi; * palielinās pēkšņu un neparedzamu situāciju risks; * satiksme kļūst saspringtāka un bīstamāka.
Tieši tāpēc noteikumi paredz vismaz piecu metru distanci - lai nodrošinātu drošu pārredzamību un dotu visiem satiksmes dalībniekiem pietiekami daudz laika reaģēt. Atgādinām, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 121.6. apakšpunktu, ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt krustojumā tuvāk par pieciem metriem no tā ir aizliegts. Atbildība par šādu pārkāpumu ir noteikta Ceļu satiksmes likuma 57. panta piektajā daļā, paredzot naudas sodu astoņu soda vienību jeb 40 eiro apmērā.”
Šo pašvaldības ierakstu internetā aktīvi komentējuši vietējie iedzīvotāji: * “Kad tiks izveidotas slimnīcas, poliklīnikas un aptiekas apmeklētājiem normālas un pietiekamas stāvvietas? Ne visi dzīvo Bauskā un ne visiem ir spēks iet no lielveikalu laukumiem uz turieni!”; * “Precīzi. Šobrīd jau vairāk kā gadu iestādi apmeklējam ļoti bieži. Novietot auto ir ārkārtīgi sarežģīti. Labi, ja vēl pats tikai mašīnā - bet ar maziem bērniem ir vājprāts. Un tiešām - kā augstāk minēts - brīžiem pat bīstami tikt līdz iestādei. Par ko šoferus nevainoju - pilnīgi saprotu izmisumu, kad met teju desmit riņķus, bet pie vietas netiec.”; * “Tur derētu biežāk sodus uzlikt jo situācija ir ļoti slikta, brauc kā grib, mašīnas liek kur grib un kā grib. Kā jums šķiet, vai mums, kas dzīvo Saules ielā, ir patīkami, ka nevaram ne iebraukt, ne izbraukt no dzīvojamās zonas, jo ir šādi tādi indivīdi, kuri savus auto novieto tā, ka ne iebraukt ,ne izbraukt no pagalma.”
Melni dūmi Salaspils pagastā
Valsts vides dienests (VVD) informē, ka tas 8. janvārī, veicot pārbaudi, konstatēja, ka Salaspils pagastā Granīta ielā 31k-6, Aconē, notiek nelikumīga atkritumu dedzināšana. Tika pamanīta intensīva melnu dūmu veidošanās, kā rezultātā VVD pieņēma lēmumu nekavējoties veikt kontroli minētajā objektā:
“Pārbaudes laikā tika fiksēts, ka objektā vienlaikus trijos ugunskuros tiek dedzināti dažāda veida atkritumi, tostarp sadzīves atkritumi, koksne, plastmasa un nolietotas riepas. Tāpat tika konstatēta neatbilstoša atkritumu uzglabāšana - objektā atradās nešķiroti būvniecības atkritumi, azbesta šīferis, betona un metāla atkritumi.”
“Šāda veida pārkāpumi rada būtisku apdraudējumu gan videi, gan cilvēku veselībai. Atkritumu dedzināšana izraisa gaisa piesārņojumu ar kaitīgām vielām, tostarp smagajiem metāliem un bīstamām ķimikālijām, un ir stingri aizliegta. VVD seko līdzi šādiem pārkāpumiem un nekavējoties rīkojas, lai novērstu draudus videi un sabiedrības veselībai,” uzsver VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš.
Pašlaik tiek noskaidrota fiziskā vai juridiskā persona, kas ir faktiski atbildīga par nelikumīgo atkritumu dedzināšanu. Pēc apstākļu noskaidrošanas atbildīgā persona tiks saukta pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.