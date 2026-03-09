Jaunākais no brāļiem Kuruciem karjeru turpinās Igaunijas basketbola flagmanī
Latvijas basketbolists Iļja Kurucs līdz sezonas beigām tiks izīrēts Igaunijas vienībai Tallinas "Kalev"/"Cramo", ziņo viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".
Kurucs ir Lietuvas kluba Kauņas "Žalgiris" sistēmā, taču pagājušā gada augustā "Future Sports Group" pavēstīja, ka basketbolists šo sezonu pavadīs īrē "Liepājas" rindās.
"Gribu pateikt lielu paldies "Liepāja" organizācijai un treneru korpusam par to, ka deva man iespēju, uzticējās man un padarīja mani gan par labāku cilvēku, gan spēlētāju! Šī mana pāreja uz "Kalev/Cramo" komandu ir labs rādītājs tam, ka treneru un mans ieguldītais darbs atmaksājas. Lēmums sezonas sākumā pievienoties "Liepājai" bija pareizs, un esmu priecīgs par kopā pavadīto laiku. Paldies arī komandas biedriem," atklāja pats spēlētājs "Liepājas" paziņojumā.
18 gadus vecais basketbolists šosezon Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) 22 spēlēs, pavadot laukumā vidēji nepilnas 20 minūtes, caurmērā guvis 7,9 punktus un izcīnījis 5,8 atlēkušās bumbas.
Kauņas kluba U-18 komandā Kurucs pērn kļuva par jaunatnes Eirolīgas čempionu. Finālturnīrā viņam četros mačos vidēji 22 minūtēs bija 8,2 punkti un 5,0 atlēkušās bumbas. Ar "Žalgiris" jauniešiem spēlējot pēc spēka otrajā Lietuvas līgā, Kurucam 24 cīņās vidēji desmit minūtēs bija 2,5 punkti un 2,1 atlēkusī bumba.
Anrija Miškas pārstāvētā "Kalev"/"Cramo" ar 18 uzvarām 24 spēlēs LIBL turnīra tabulā atrodas trešajā pozīcijā.