Ar sniegu apmētā Liepājas frizētavu, sasalusī tualete Baldonē, pārgalvīgie driftotāji: kriminālā province
Šī gada pirmajā nedēļā no pašvaldību policijām kā no pārpilnības raga birst divu veidu brīdinājumi un paziņojumi. Pirmajā gadījumā kārtības sargi aicina ievērot aizliegumu nekāpt uz ledus, bet otrajā nenodarboties ar driftošanu. Sociālajos tīklos tiek publicēti neskaitāmi novērošanas kameru uzņemtie sižeti par to, kā pārgalvīgi autovadītāji izmēģina “slīdēšanu”.
Tā ar tādiem dalījusies gan Ropažu novada pašvaldības policija, gan Tērvetes dabas parks. Ziema sagādājusi problēmas arī citās jomās: Baldones Tirgus laukumā sasalusi sabiedriskā tualete, bet pusaudži ar sniega piku “uzbrukumu” biedē kādas frizētavas apmeklētājus. Savukārt Daugavpilī kāds Jaungadu pārsvinējies “spēka mitriķis” no zemes rausta ārā satiksmes stabiņus.
Ķekavas driftotājs: “Sanāca galīgi stulbi!”
Iestājoties īstiem ziemas apstākļiem, Ķekavas novada pašvaldības policija aizvien biežāk fiksē autovadītājus, kuri apzināti brauc sānslīdē (driftē) uz koplietošanas ceļiem, kur vienlaikus pārvietojas arī citi satiksmes dalībnieki. Šī gada pirmajā dienā jau konstatēts gadījums, kad BMW vadītājs veica sānslīdi rotācijas aplī tieši tajā brīdī, kad tajā iebrauca Ķekavas novada pašvaldības policijas operatīvais transports.
Šim autovadītājam transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku būs jāatliek plauktā, jo pirms šī pārkāpuma viņam jau bija sakrāti deviņi soda punkti. Pašvaldības policijas sociālajos tīklos publicētajā video, kurā redzams “bembista” pārkāpums un viņa apstādīšana, dzirdams, kā gan viņš, gan likumsargi atzīst, ka nu sanācis “galīgi stulbi”. Braukšana sānslīdē tiek traktēta kā agresīva braukšana, par ko tiek piemērots naudassods no 70 līdz 280 eiro, kā arī seši soda punkti.
Likumsargi visiem autovadītājiem atgādina, ka “ziemā, kad ceļi ir slideni, kārdinājums pārbaudīt savas braukšanas prasmes ir liels, taču: * publiskie ceļi nav paredzēti driftēšanai; * šāda rīcība apdraud citus satiksmes dalībniekus; * sekas var būt ne tikai sodi, bet arī smagi ceļu satiksmes negadījumi.
Braukšanas meistarību drīkst un vajag attīstīt tikai speciāli tam paredzētās trasēs, nevis ikdienas satiksmē. Pašvaldības policija arī turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību šāda veida pārkāpumiem. Noskatieties pievienoto video un aizdomājieties – vai īss adrenalīns ir tā vērts?”
Tērvetes dabas drifta laukuma adrenalīns
Arī “Latvijas valsts meži” ir pikti uz driftotājiem un publicējusi video no Tērvetes dabas parka: “Meža un rekreācijas objektu infrastruktūra nav autotrase! Latvijas ģimeņu un tūristu iecienītajā atpūtas vietā – Tērvetes dabas parkā, kur tiek veikta jauna stāvlaukuma, skatu torņa un citas infrastruktūras izveide, ziemas vakaros novērota vairāku personu agresīva braukšana, kā rezultātā tiek bojātas ceļu apmales, ceļa zīmes un ceļa segums.
Aicinām ievērot ceļu satiksmes noteikumus gan mežā, gan pie labiekārtotām atpūtas vietām un citie”Latvijas valsts mežu” rekreācijas objektiem! Adrenalīnu baudi autotrasē, nevis labiekārtotās atpūtas vietās!”
Daugavpils satiksmes postītājs
Kāds Jaungada svinību pārņemts jaunietis Latvijas otras lielākās pilsētas centrā gribēja savu muskuļu spēku pierādāt no zemes ārā raujot satiksmes stabiņus. Pašvaldības policija informē:
“Pagājušā gada nogalē, Daugavpils pilsētas videonovērošanas kameras fiksēja kādu personu, kura Daugavpils centra apkaimē rokās nes ceļa norobežojošo elementu – stabiņu. Situācijas noskaidrošanai tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža. Dažu kvartālu attālumā no notikuma vietas pašvaldības policijas darbinieki apturēja aprakstam atbilstošu personu.
Tika noskaidrots, ka 1991.gadā dzimis vīrietis, būdams reibuma stāvoklī, nolēma pārbaudīt savus spēkus un no zemes izrāva ceļa norobežojošo elementu, kurš bija izvietots pilsētas tirdzniecības centra teritorijā.
Bojātais ceļa norobežojuma elements tika nodots tirdzniecības centra apsardzei, kā arī izskaidrots, ka īpašnieks var vērsties ar iesniegumu policijā par viņam piederošās mantas tīšu bojāšanu.”
Baldonē sasalst tualete
Ķekavas novada pašvaldība sociālajos tīklos publicējusi paziņojumu, kas vietējo iedzīvotāju un pilsētas viesu spiedīgās vajadzības šajā ziemas spelgonī padarījušas vēl spiedīgāka, jo iedzīvotāju bezatbildības dēļ slēgta sabiedriskā tualete Baldones Tirgus laukumā:
“Sabiedriskā tualete kārtējo reizi ir piesārņota, tualetes pods aizdambēts, ūdens prom neiet. Durvis bija atstātas vaļā, kā rezultātā telpa ir sasalusi. Šādos apstākļos labierīcības nav iespējams izmantot, un tās ir slēgtas.
Jāatzīmē, ka 2. janvārī aizdambējums jau tika likvidēts, taču situācija atkārtojas. Ņemot vērā regulārās problēmas, turpmāk sabiedriskajām labierīcībām tiks noteikts darba laiks, par kuru informēsim atsevišķi. Aicinām iedzīvotājus izturēties ar cieņu pret koplietošanas telpām.”
Šis vietvaras paziņojums izpelnījies desmitiem vietējo komentārus internetā. Lūk, daži: * “Šāds aicinājums ir bezjēdzīgs. Ļoti līdzīgas problēmas ir visās novada atklātajās sabiedriskajās tualetēs, arī Ķekavas pilsētas centrā. Zemā sabiedrības kultūra un apziņa ,ka tas nav mans, labiekārtotu sabiedrisko tualešu esamību dara neiespējamu. Jāmeklē citi risinājumi. Uz doto brīdi neko vairāk par četrām sienām un caurumu zemē, daļa sabiedrības nav pelnījusi. Skan ciniski, bet tāda ir šā brīža realitāte.”; * “Patvaldībai izskatās jebkas sagadā problēmas. Durvju aizvērējs taču nemaksā kosmosu un reizi nedēļā tīrīt kādam liekas pietiekoši?”; * “Lai risinātu problēmu ar aizdambēšanos, vieglāk aiztaisīt ciet un gaidīt pavasari....ģeniāli.”; * “Ir jāievieš bezkontakta apmaksa un automātiskā durvju aizvēršana.”; * “Mēs kā sabiedrība nepārprotami negribam civilizāciju. Nav kāds sociologs, kas var paskaidrot, kurā vecumposmā notiek tā kļūda un kamdēļ? Pusaudžu vecumā - kā pretestība? Audzinām, audzinām tos bērnus, sākumā visi tādi maziņi un kārtīgi, bet tad pēkšņi - izārdīt, izdemolēt, izvandalēt... Ļoti skumji.”
Ar sniega pikām apmētā Liepājas frizētavu
Savukārt ziemīgie laika apstākļi satraukuši Liepājas frizētavas “Diamond Barber” saimnieci Daigu un viņas klientus. Viņa sociālajos tīklos publicējusi video no salona novērošanas kameras, to komentējot:
“Šodien (8. janvārī) pie mana salona notika nepatīkama situācija. Divi mazi huligāni – bērni – apmētāja frizētavas logus ar sniega pikām. Blakus esošās “Banknotes” logus arī apmētāja. Viens no viņiem pat paņēma ledus gabalu un meta pa logu. Tā kā salonā atradās klienti, biju spiesta aizvērt žalūzijas, lai pasargātu gan cilvēkus, gan īpašumu.
Pēc tam lielākais puika turpināja mest pa priekšējiem stikliem. Notikušais ir video ierakstā, kur skaidri redzami puikas. Ceru, ka vecāki atpazīs savus “varoņus”. Šāda uzvedība nav pieņemama un rada reālus draudus gan cilvēkiem, gan mantai.”