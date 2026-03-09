FOTO: aizvadīta aizraujoša Zvaigžņu festivāla nedēļas nogale - publiku sajūsmina Hiromi un Reiņa Zariņa koncerti
Nedēļas nogalē 34. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā koncertzālē "Lielais dzintars" izskanējuši divi aizraujoši mūzikas notikumi.
Sestdien, 7. martā, publika piedzīvoja vienu no šī gada Zvaigžņu festivāla spilgtākajiem notikumiem – muzikālu sprādzienu, kurā džeza brīvība satikās ar simfoniskās varenības spēku, ko radīja japāņu džeza fenomens Hiromi kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Gunti Kuzmu.
Hiromi ir viena no spilgtākajām un inovatīvākajām mūsdienu džeza māksliniecēm — viņas spēli raksturo eksplozīva enerģija, virtuoza tehnika un radoša drosme, kas nojauc visus žanru šķēršļus. Viņa apvieno džezu, klasiku, progresīvo roku, fusion un elektroniku, radot mūziku, kas vienlaikus ir gan intelektuāli izaicinoša, gan emocionāli aizraujoša.
Tā bija pirmā reize, kad pasaulslavenā japāņu džeza pianiste un komponiste Hiromi Latvijā ļāvās piedzīvojumam – savu labāko skaņdarbu programmu atskaņot kopā ar simfonisko orķestri.
Vēl pirms koncerta sarunā ar Latvijas Radio 3 Hiromi stāstīja: "Es pati orķestrēju savu mūziku, tādēļ man ir tāds skaņdarbu kopums, ko es varu spēlēt kopā ar orķestri. Nav gan nemaz tik daudz orķestru, kuri būtu gatavi uzņemties šo izaicinājumu, jo mana orķestrācija, mani skaņdarbi ir diezgan sarežģīti, tos nav viegli spēlēt. Es teikšu, ka Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem ir lieliska laika izjūta, un man ir patīkami ar viņiem kopā saspēlēties."
Šī koncerta programma bija sava veida ceļojums Hiromi daiļradē, tā bija kombinācija no dažādu viņas albumu labākajiem skaņdarbiem. "Pilns orķestris ir ārkārtīgi fascinējoša pieredze," savas sajūtas viņa atklāja Latvijas Radio 3, "Šī būs tāda jauna un krāšņa, iespējams, arī atšķirīga versija maniem skaņdarbiem, ko esmu radījusi iepriekš arī mazākiem sastāviem." Jo īpašs notikums viņai pašai bija kopā ar orķestri atskaņot savu jau 15 gadu vecumā radīto trīsdaļīgo klavierkoncertu "Step forward".
Savukārt svētdien, 8. martā, Zvaigžņu festivālā ar dziļi personisku un garīgi piesātinātu programmu atgriezās viens no spožākajiem Latvijas pianistiem Reinis Zariņš, atskaņojot Riharda Dubras 2025. gadā ar Lielo mūzikas balvu kategorijā "Gada jaundarbs" godalgoto klavierciklu "Krustaceļa vīzijas. Gaisma".
Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotā Zvaigžņu festivāla pēdējā nedēļa nesīs vēl divus muzikālus piedzīvojumus.
Šo piektdien, 13. martā, festivālā uzstāsies viens no desmit izcilākajiem ansambļiem, ko Polijas Kultūras ministrija izvēlējusies pārstāvēt valsti 2025./26. gada koncertsezonā. Poļu mūziķi – čellists Bartošs Koziaks un pianists Kšištofs Kšonžeks piedāvās klausītājiem izsmalcinātu programmu, kur poļu romantisma sirds satiekas ar Parīzes šarmu un elegantās muzikālās burvības pavedieniem.
Bet Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncerts sestdien, 14. martā, būs krāšņs un emocionāli piesātināts fināls, kurā Liepājas Simfoniskais orķestris uzstāsies ar spilgtākajām Ziemeļeiropas mūzikas zvaigznēm – diriģentu Kristianu Lindbergu un pianistu Rolandu Pentinenu. Šo meistaru kopdarbā ar liriskām tēmām, dramatiskām kulminācijām un smalku dialogu starp solistu un orķestri izskanēs romantisma laikmeta dārgakmens – Roberta Šūmaņa klavierkoncerts, bet koncertu noslēgs dāņu komponista Karla Nīlsena ekspresīvā un dramatiskā Piektā simfonija.