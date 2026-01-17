Ogres novadā policisti sadala gulētājus laulības gultās, Ulbrokā neizdodas vīnu pārvērst ūdenī, Ādažus okupē žurkas: kriminālā province
Ogres puses pašvaldības policisti dalījušies ar pikantiem stāstiem, kā viņiem gadu mijas noskaņā nācās samierināt mīlniekus, kuri nevarēja sadalīt laulības gultu. Šeit vietējiem likumsargiem jāuzsit pa plecu un viņi jāuzslavē par spēju samierināt pārus gan Ogresgalā, gan Lielvārdē.
Savukārt Ropažu novada policisti nespēja noticēt kādas dāmas maģiskajam rituālam, lai vīnu pārvērstu ūdenī. Daugavpils pilsētas likumsargi šajā nedēļā neizrādīja toleranci pret cilvēkiem, kuri vēlējās baudīt ziemas priekus dauzot autobusa pieturu, blēņojoties uz ledus un driftējot pilsētas ielās. Bet Ādažos vietējie ar šausmām skatās uz to, kā pilsētu pārņem žurku kavalērija.
Ogres novadā trači par “gultas priekiem”
Dienu pirms Jaungada svinībām Ogres pašvaldības policistiem nācās traukties uz Ogresgala pagastu, jo tur divi veselo saprātu nodzērušie nevarēja sadalīt gultu. Ogrenet.lv citē likumsargu hroniku par viņu skarbo ikdienu:
“30. decembrī Ogres novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Tilta ielu Ogresgalā, kur kādā dzīvoklī trokšņojot iereibušas personas. Norādītajā adresē policijas darbinieki sastapa divas personas, kuras patiesi bija alkohola reibumā. Vīrietis paskaidroja, ka strīds radies, jo neesot varējuši sadalīt gultu.
Policijas ierašanās brīdī trokšņošana netika konstatēta, bet ar abām personām veiktas pārrunas. Personas apņēmās uzvesties klusāk.”
Tāpat arī pāris dienas vēlāk – jau šajā gadā Ogres novadā policistiem bija jāsastopas ar situāciju, kurā mīlnieki bija sastrīdējušies un negribēja gulēt zem vienas segas. Ogrenet.lv raksta: “2. janvārī policijā saņemta informācija, ka Lielvārdē, Avotu ielā, mājas pagalmā nepārliecinoši manevrē “Citroen” markas mikroautobuss, kura vadītājs, iespējams, ir reibuma stāvoklī. Policijai ierodoties norādītajā adresē, transportlīdzeklī ievērots sēžam vīrietis, kurš bija acīmredzamā alkohola reibumā. Viņš paskaidroja, ka sastrīdējās ar sievieti, kura dzīvo blakus esošajā mājā, tāpēc atrodas automašīnā. Viņš neesot braucis un arī negrasoties braukt ar transportlīdzekli. Dzīvoklī durvis atvēra sieviete, kura paskaidroja, ka patiesi ar draugu bijusi vārdu pārmaiņa, tāpēc viņš devies gulēt transportlīdzeklī. Pārbaudīti personu dati, veiktas pārrunas, pēc kurām sieviete izgāja ārā un aicināja vīrieti palikt pa nakti dzīvoklī. Policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.”
Ulbrokā izpaliek Jaungada brīnums un vīns nepārvēršas ūdenī
Ropažu novada pašvaldības policija dalījusies stāstā par to, kā Ulbrokā kāda dāma nolēma noticēt Jaungada brīnumam – pārvērst vīnu ūdenī un braukt mājās. Diemžēl brīnums nenotika un par braukšanu reibumā pie stūres viņa nonāca policijas rokās:
“Pašvaldības policijas videonovērošanas centrā pamanīts, ka kāda sieviete alkoholiskā dzēriena saturu pārlej plastmasas pudelē un dodas pastaigā pa Ulbrokas promenādi. Pēc kāda laika videonovērošanā pamanīts, ka šī pati persona atgriežas pie transportlīdzekļa un dodas ar to prom. Nekavējoties informēta patruļekipāža, kas pēc brīža transportlīdzekli apturēja.
Apturot transportlīdzekli, personai konstatēts alkohola reibums. Brīnuma vietā uz gadu piemērots auto vadīšanas tiesību liegums.”
Šāds pašvaldības policijas ar ironiju veiktais ieraksts publicēts sociālajā vietnē “Facebook”, kurā aprakstīta situācija, kurā sieviete, cenšoties radoši pieiet situācijai, slēpjot pēdas par alkohola lietošanu, tomēr nonāca policijas redzeslokā.
Ādažnieki šausmās par žurku uzbrukumu
“Facebook” grupā “Ādaži-Baltezers-Garkalne-Carnikava un blakus kaimiņi” lielu rezonansi izpelnījies ādažnieces Ksenijas ieraksts: “Ieraugot sešas (!!!) žurkas vienlaikus skraidot pa atkritumu mājiņu (atkritumu konteineru laukums) Pasta ielā, nolēmu ka jāraksta uzreiz, lai šo problēmu risina ātrāk! Rakstīju “Ādažu namsaimniekam” un pieņemu, ka es nebiju vienīgā, jo šī problēma pastāv jau ilgu laiku!
Situācija ir kļuvusi bīstama - iedzīvotāji baidās ieiet atkritumu novietnē, lai izmestu sadzīves atkritumus. Tas nav tikai diskomforts, bet nopietns apdraudējums sabiedrības veselībai. Grauzēji pārnēsā nāvējošas slimības, tostarp leptospirozi, un to straujā vairošanās rada pilnīgu antisanitāriju.
Manai ģimenei šis jautājums nav teorētisks — mūsu ģimenē jau bija šāda traģēdija, kad bērns nomira no leptospirozes. Tāpēc uzsveru: šī nav panikas celšana, bet reāls un ļoti bīstams risks. Mēs visi pārvietojamies pa ielām, ienesam netīrumus mājās ar apaviem, mājdzīvnieki to pašu dara ar savām ķepām, un infekciju izplatība šādos apstākļos notiek ļoti ātri.
Aicinu “Ādažu namsaimnieku” nekavējoties veikt pasākumus grauzēju iznīcināšanai un sakārtot atkritumu novietni atbilstoši sanitārajām prasībām. Lūdzu rīkoties steidzami, pirms situācija kļūst nekontrolējama un lai Ādaži burtiski neslīkst netīrībā, slimībās un antisanitārijā.”
Šis ieraksts interentā izpelnījies desmitiem komentāru, kas atklāj arī citas ādažnieku problēmas, kas saistītas ar antisanitāriju:
* “Ļoti lielu artavu antisanitārijai pienes kaiju barotāji, to arī vajadzētu aizliegt un sodīt, ņemot vērā putnu gripas izplatību. Eju uz konteineriem no Pirmās ielas puses pāri pļavai, reizēm bail paliek: bars, zemu pikējošas kaijas pāri galvai lidinās, - gaida nu tik būs! Sēž uz jumtiem, notaisa lodžijas, renovēto māju sienas. Redzu vismaz divus cilvēkus, kuri aktīvi baro putnus un reizē arī, protams” žurkām tiek.”
* “Piekrītu, man pat liekas, ka šī ir lielāka problēma nekā žurkas. Katrā mājā ir kāds “aprobežots” kurš baro kaijas.”
* “” Visam pa vidu vēl pārbaroti kaķi, kuri žurku ķeršanu ir aizmirsuši. Cilvēkiem milzu tendence izjaukt dabas likumus, kur visam sava vieta.”
* “Vainīgs nav “Ādažu Namsaimnieks”, bet gan jūs paši, kas metat atkritumus!!! Es zinu, ko runāju, jo kādu laiku biju sētniece Pasta ielā. Visiem konteineriem nav vāku,jo iedzīvotājiem “grūti” pacelt! Arī bio atkritumus jāizmet ietītus avīzē vai papīra maisiņā. Vienmēr ir jāsāk no sevis! Tad arī būs kārtība, un žurkas nevarēs ielīst konteineros!”
* “Man personīgās dusmas uz vārnu populāciju Ādažos. Šajā sezonā trīs reizes daudzdzīvokļu nama ventilācijas šahtā 3. stāvā horizontālajā sadaļā bija sataisīta ligzda, un vairākkārt bija jāveic šahtas tīrīšana. Šo problēmu pat daudzi, iespējams, neapzinās un nemana, jo, no jumta skatoties, pa šahtu lejā neko jau nevar konstatēt, tik tad kad ventilācija sāk nedarboties.”
Uz to reaģējis arī uzņēmums “Ādažu namsaimnieks”, kurš informē: “Visās daudzdzīvokļu māju atkritumu novietnēs jau kopš decembra ir izvietoti profesionāli deratizācijas līdzekļi saskaņā ar normatīvajām prasībām. Deratizācijas pasākumi tiek veikti regulāri un uzraudzīti, taču to efektivitāte ir tieši saistīta arī ar iedzīvotāju ikdienas rīcību. Grauzēju izplatību būtiski veicina neaizvērti atkritumu konteineru vāki, kā arī dzīvnieku, īpaši kaķu, barošana atkritumu novietņu tuvumā. Atvērti konteineri un papildu barības avoti rada labvēlīgus apstākļus grauzējiem un samazina pat intensīvu deratizācijas pasākumu efektivitāti.
Aicinām iedzīvotājus aizvērt konteineru vākus, nebarot dzīvniekus pie atkritumu novietnēm un savlaicīgi ziņot par konteineru bojājumiem vai pastiprinātu grauzēju aktivitāti. Tikai kopīga un atbildīga rīcība ļaus šo problēmu ilgtermiņā mazināt un nodrošināt sakārtotu, drošu vidi.”
Daugavpils pašvaldības policija strostē nerātnos ziemas prieku baudītājus
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija sociālajos tīklos publicējusi video no novērošanas kamerām, kā bērni un jaunieši draiskojas un bauda “ziemas priekus”, apdraudot gan savu, gan citu drošību un veselību:
“Pašvaldības policija aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus pievērst pastiprinātu uzmanību drošai uzvedībai ziemas apstākļos. Lai gan ziema sniedz iespējas aktīvai atpūtai svaigā gaisā, šis laiks ir saistīts arī ar paaugstinātiem drošības riskiem.
Īpaša piesardzība jāievēro, atrodoties uz aizsalušām ūdenstilpēm. Ledus biezums var būt nevienmērīgs, un vizuāli drošs ledus ne vienmēr garantē faktisku drošību. Bērniem un jauniešiem bez pieaugušo uzraudzības atrasties uz ledus ir bīstami un nepieļaujami.
Ar 9. janvāri ir atcelts Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojums par aizliegumu atrasties uz pilsētas teritorijā esošo ūdenstilpju ledus, izņemot Daugavas upi. Aizliegums atrasties uz Daugavas ledus joprojām ir spēkā, jo uz upes nav izveidojusies pietiekami bieza un droša ledus kārta.
Ziemas laikā bieži tiek izmantotas ragaviņas, slidkalniņi un citas aktivitātes, taču jāizvēlas tikai tam paredzētas un drošas vietas. Braukšana no nogāzēm ceļu, brauktuves vai stāvlaukumu tuvumā rada nopietnus draudus veselībai un dzīvībai.
Publiskās vietās jāievēro sabiedriskā kārtība. Nedrīkst bojāt pašvaldības vai privāto īpašumu, kā arī apdraudēt sevi vai citus. Jāatceras, ka sniega un ledus mešana transportlīdzekļiem, ēkām vai garāmgājējiem ir bīstama un var radīt nopietnas sekas.
Vecāki tiek aicināti pārrunāt ar bērniem drošas uzvedības noteikumus un interesēties par viņu brīvā laika pavadīšanas vietām un nodarbēm. Bērniem un jauniešiem savukārt jāapzinās sava atbildība un jāievēro pieaugušo norādījumi. Pašvaldības policija aicina ikvienu rīkoties atbildīgi, lai ziemas prieki noritētu droši un bez negadījumiem!”
Tāpat Latvijas otras lielākās pilsētas kārtības sargi bargi krata pirkstu arī pārgalvīgo un agresīvo autovadītāju virzienā:
“Daugavpils ir sagaidījusi īsto ziemu ar bagātīgu sniega segu. Diemžēl ir tādi autovadītāji, kuri ziemas prieku baudīšanai izmanto ceļu satiksmi, tādejādi radot būtisku apdraudējumu gan sev, gan apkārtējiem. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir izvietotas un diennakts režīmā darbojas nu jau vairāk nekā 200 videonovērošanas kameras, kuru redzeslokā nonāk arī autovadītāji, kuri apzināti izraisa sānslīdi. Šādos gadījumos visa informācija par fiksēto pārkāpumu tiek pārsūtīta Valsts policijas amatpersonām turpmāko nepieciešamo procesuālo darbību īstenošanai.
Apzinātas sānslīdes izraisīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumos, pagalmos) tiek klasificēta kā agresīva braukšana. Par agresīvu braukšanu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 280 eiro, kā arī par šo pārkāpumu pienākas seši pārkāpuma uzskaites jeb soda punkti. Aicinām autovadītājus ievērot drošu braukšanas kultūru!”
Daugavpils pašvaldības policija arī informē, ka tā pirmdien, 12. janvārī, notvērusi 28 gadus vecu jaunieti, kurš sadauzīja sabiedriskā autobusa pieturvietas nojumi:
“12. janvāra agrā rītā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki fiksēja personu, kura apzināti sabojāja Centra apkaimē esošo sabiedriskā transporta pieturu.
Informācija par notikušo un pārkāpēja pazīmes nekavējoties tika nodota pašvaldības policijas mobilajām patruļgrupām. Aizdomās turamo personu izdevās notvert īsā laika posmā. Vainīgā persona – 1998. gadā dzimušais vīrietis, tika nodots Valsts policijas amatpersonām tālāko procesuālo darbību veikšanai.
Par notikušo incidentu pašvaldības policija ir informējusi arī atbildīgo pašvaldības iestādi, kas pārrauga pilsētas sabiedriskā transporta infrastruktūru. Iestādei sniegta informācija par tiesībām vērsties policijā ar iesniegumu par mantas tīšu bojāšanu, lai nodrošinātu zaudējumu piedziņu.”