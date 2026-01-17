Šoks par rēķinu: "Rīgas satiksme" trolejbusa vadītājai par avāriju liek samaksāt 11 000 eiro - sieviete ir izmisumā. VIDEO
Pēc ceļu satiksmes negadījuma, kurā tika bojāts trolejbuss, pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme" no transportlīdzekļa vadītājas pieprasa segt remonta izmaksas vairāk nekā 11 000 eiro apmērā.
Incidents notika pagājušajā vasarā uz Vanšu tilta. Trolejbusa vadītāja Larisa, kurai ir 16 gadu darba stāžs, ietriecās stāvošā "Rīgas satiksmes" avārijas dienesta transportlīdzeklī, kas tur atradās, lai veiktu darbus, vēstīja TV3 raidījums "Bez Tabu". Lai gan ne vadītāja, ne pasažieri negadījumā necieta, trolejbuss guva ievērojamus bojājumus.
Uzņēmuma “Rīgas satiksme” komisija, izskatot lietu, lēmusi, ka remonta izmaksas jāsedz trolejbusa vadītājai. Izrakstītā rēķina summa ir 11 383,52 eiro.
Trolejbusa vadītāja ir satriekta par šādu lēmumu, norādot, ka ir vienīgā pelnītāja ģimenē, audzina bērnu, un šāda summa viņai nav paceļama: "Es esmu viena strādājoša ģimenē ar bērnu! Tā man ir ļoti liela summa!"
Kā skaidro raidījums, šāda situācija izveidojusies, jo "Rīgas satiksme" saviem transportlīdzekļiem nav iegādājusies KASKO apdrošināšanu, kas segtu zaudējumus vainīgā vadītāja vietā.
Plašāk pievienotajā video: