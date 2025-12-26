Darba inspekcija piemērojusi sodu "Rīgas satiksmei" par virsstundu darbu
Valsts darba inspekcija (VDI) piemērojusi uzņēmumam "Rīgas satiksme" administratīvo sodu saistībā ar virsstundu darbu, informēja VDI.
Uzņēmumam piemērots sods par diviem Darba likuma pārkāpumiem. Konstatēts, ka summētā darba laika uzskaitē darbinieki tikuši nodarbināti ilgāk, nekā pieļauj likums. Darba likums nosaka, ka aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un ilgāk nekā 56 stundas nedēļā.
Tāpat konstatēts pārkāpums saistībā ar virsstundu darba apjomu. Likums paredz, ka virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.
Uzņēmumā "Rīgas satiksme" norādīja, ka ir saņemts inspekcijas brīdinājums, taču rakstisks lēmums vēl nav saņemts, jo to aizkavējušas Ziemassvētku brīvdienas. Uzņēmums plāno izvērtēt iespējamos pārsūdzēšanas pamatus, tomēr norāda, ka pārsūdzība ir maz ticama.
Vienlaikus "Rīgas satiksme" uzsver, ka ilgstoša darbinieku trūkuma apstākļos pilnvērtīga sabiedriskā transporta reisu nodrošināšana bez virsstundu darba nav iespējama. Uzņēmumā patlaban trūkst aptuveni 150 transportlīdzekļu vadītāju, un darbs bez virsstundām nozīmētu būtisku reisu samazinājumu, ko tieši izjustu pasažieri.
Uzņēmuma pārstāvji arī norādīja, ka jau ilgstoši publiski aktualizē nepieciešamību pārskatīt Darba likuma normas, kuras, viņuprāt, vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus situācijai.
VDI pārbaude saistībā ar virsstundu darbu uzņēmumā sākta pēc tam, kad bijušais "Rīgas satiksmes" darbinieks pagājušā gada nogalē iesniedza trauksmes cēlēja ziņojumu par, viņaprāt, nelikumīgām virsstundām šoferiem.
TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka bijušais šoferis trauksmes cēlēja ziņojumā norādījis, ka šoferi pārstrādā likumā noteikto virsstundu skaitu, bet kapitālsabiedrība liek strādāt vairāk, aizbildinoties, ka trūkstot šoferu un bez virsstundām sabiedriskā transporta pakalpojumus esošajā apjomā nevar nodrošināt.
Atbilstoši likumam šoferus aizliegts nodarbināt ilgāk par 56 stundām nedēļā un atļauts strādāt astoņas virsstundas septiņu dienu periodā. Šoferis ziņojumā paudis, ka vairāk nekā 550 darbiniekiem ir virsstundas un, pēc viņam zināmajiem datiem, vairāk nekā 100 darbinieki ir pārstrādājuši noteikto pārskata perioda maksimāli atļauto darba laiku.