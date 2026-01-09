Dailes teātris ar aktieru štata vietu samazināšanu plāno ietaupīt krietnu summu
Dailes teātris ar aktieru štata vietu samazināšanu plāno ietaupīt 147 191 eiro gadā, norādīja teātra pārstāve Agnese Vārpiņa.
Viņa norāda, ka kopumā tiek likvidētas septiņas aktieru štata vietas, no kurām trīs līdz šim bijušas vakantās, tāpēc ietaupījums uz šo vietu rēķina neveidojas. Ietaupījums no četru aktieru štata vietu samazināšanas veido 147 191 gadā. Teātra štatā paliks 33 aktieri, un patlaban vairāk aktieru štata vietas nav plānots samazināt.
Tāpat teātrī plānots samazināt slodzi finanšu departamentā, producēšanas nodaļā un mākslinieciskajā daļā, kopumā plānojot ietaupīt 23 432 eiro gadā. Tāpat paredzēts samazināt jauniestudējumu budžetu no 740 000 eiro pērn līdz 540 000 eiro šogad, tomēr daļu no šīs starpības plānots kompensēt, piesaistot sponsoru finansējumu un investīcijas starptautiskiem projektiem, līdz ar to faktiskais jauniestudējumu budžeta samazinājums varētu būt ap 100 000 eiro.
Teātrī arī norāda, ka, pieaugot iestudējumu izmaksām, kopējais jauniestudējumu skaits šogad būs mazāks nekā pērn, repertuāru veidojot ar uzsvaru uz projektiem, kas ātrāk varētu atpelnīties.
Runājot par apkopēju un cita ēku apkalpojošā personāla štata vietu samazināšanu, teātrī norāda, ka precīzu ietaupījuma apmēru patlaban nav iespējams noteikt, jo daļu no ietaupītajiem līdzekļiem plānots novirzīt darbnīcu un skatuves tehnisko dienestu darbinieku algu palielināšanai, kuru atalgojums patlaban ir zem līdzvērtīgu profesiju algām darba tirgū.
Teātra aplēses liecina, ka ar iecerēto pasākumu kopumu plānots pilnībā kompensēt valsts dotācijas samazinājumu 276 205 eiro apmērā, un patlaban netiek prognozēta negatīva ietekme uz biļešu ieņēmumiem.
Jau rakstīts, ka, ņemot vērā valsts dotācijas samazinājumu, Dailes teātris īsteno strukturālas pārmaiņas, kas paredz štata samazināšanu vairākās struktūrvienībās, tostarp mākslinieciskajā daļā. Teātrī norāda, ka 2024. gada septembrī saņemtas Kultūras ministrijas norādes par valsts dotācijas samazinājumu 276 205 eiro apmērā, aicinot rast risinājumus izmaksu samazināšanai un ieņēmumu palielināšanai.
Saņemot informāciju par dotācijas samazinājumu, teātris izstrādāja pasākumu plānu, tostarp samazinot jauniestudējumu skaitu un izvērtējot darbinieku noslodzi un efektivitāti. Dailes teātra valde 2025. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu par strukturālajām izmaiņām, paredzot mākslinieciskās daļas štata darbinieku skaita samazinājumu, kā arī vairāku tehnisko un saimniecisko amatu likvidēšanu.