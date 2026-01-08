"Sāpīgākais ir attieksme; šie aktieri ir leģendas," Lelde Dreimane no jauna izteikusies par notiekošo Dailes teātrī
"Nosūtīju juristam dokumentu, kuru man piespiedu kārtā nācās parakstīt," ar jaunumiem Dailes teātra sāgā dalījās aktrise Lelde Dreaimane.
"Jurists šobrīd dokumentu izvērtē, un tad skatīsimies, cik tas ir godīgi, pareizi un caurspīdīgi, un vai tā vispār drīkst darīt," TV24 komentēja aktrise.
Lelde tāpat norādīja, ka Dailes teātra lēmums samazināt štatu skāris arī viņas kolēģus: "Trīs no šiem kolēģiem ir Dailes teātra leģendas, Dailes teātra kanons."
"Man visvairāk sāp tas, ar kādu nievājošu attieksmi tiek izturēts pret cilvēkiem, kas šo teātru ir būvējuši gadu desmitiem. Man sāp šis cieņas trūkums pret cilvēkiem, kuri ir atstājuši savu veselību, savu talantu, savu darbu. Man sāp tas, ka leģendāri aktieri tiek uzskatīti par aizvietojamām iedaļām "Excel" tabulā," atzīst aktrise.
Lelde norāda, ka Juris Žagars nav tas cilvēks, kurš viņu pieņēma darbā Dailes teātrī: "Kad es atnācu strādāt uz Dailes teātri, Juris Žagars bija tieši tāds pats aktieris kā es. Viss ir kārtībā, laiki mainās, par to jau nav problēma."
Sāpīgākais esot tas, kā lēmumi tiek paziņoti. "Cik maz empātijas tajā ir. Dezgan liels jautājums arī par ētiku."
Drīz pēc tam Dailes teātris sniedza paskaidrojumu, kādēļ direktors Juris Žagars lēmis pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar aktrisi Leldi Dreimani.
Tāpat teātris paziņojis, ka štata vieta vairs teātrī nebūs leģendārajai aktrisei Olgai Dreģei un to apsver pamest arī aktrise Mirdza Martinsone.
Teātris skaidro, ka aktrises Olga Dreģe un Lidija Pupure pašas piedāvājušas turpināt darbu ārštata statusā, savukārt aktrise Mirdza Martinsone patlaban apsver iespēju pāriet ārštatā. Visas trīs aktrises turpinās spēlēt esošajās izrādēs un piedalīties aktieru atlasēs.
Savukārt lēmums izslēgt no štata vietas aktrisi Leldi Dreimani, kura sociālajos tīklos skaidroja diskutablo veidu kā teātra direktors Juris Žagars centies viņu piespiest aiziet no darba, esot pieņemts aktrises zemās noslodzes dēļ.
Dailes teātris skaidroja, ka "apkopojot datus par pēdējām trim sezonām, teātris secinājis, ka no štata aktieriem Dreimanei šajā periodā bijusi vismazākā noslodze - vidēji 27 izrādes sezonā, savukārt noslogotākie aktieri spēlējuši vairāk nekā 100 izrādes sezonā. Aprēķinos nav iekļauti aktieri, kas strādā pusslodzē vai šajā periodā bijuši slimības vai bērna kopšanas atvaļinājumos".
Teātrī akcentē, ka aktieru noslodzi nosaka režisoru izvēle, nevis teātra vadība, un Dreimanei piedāvāts pāriet uz ārštata attiecībām, turpinot spēlēt esošajās izrādēs. Šāds piedāvājums aktrisei izteikts atkārtoti.
Attiecībā uz darba attiecību izbeigšanas procedūru teātris skaidro, ka aktrise tika iepazīstināta ar paziņojumu par iespējamu darba tiesisko attiecību pārtraukšanu saskaņā ar Darba likumu.
Teātrī klāsta, ka darbiniekam šādā gadījumā jāparakstās par dokumenta saņemšanu, un, ja darbinieks atsakās to darīt, darba devējam ir tiesības pieaicināt lieciniekus. Teātris uzsver, ka Dreimane parakstījusies par dokumenta saņemšanu.