Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane sašutusi par veidu, kādā direktors Juris Žagars mēģina viņu piespiest aiziet
Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane emocionālā video pastāstījusi, kā šodien noritējusi viņas saruna ar teātra direktoru Juri Žagaru, kurš mēģinājis piespiest viņu aiziet no darba.
“Gads ir iesācies ļoti specifiski manā situācijā,” viņa sāka savu stāstījumu. Aktrise pastāstīja, ka pēc Jura Žagara aicinājuma ierasties teātrī uz sarunu, viņa sastapusi noraudājušos kolēģi, kas pavēstījusi par 20 cilvēku atlaišanu aktrises departamentā. Tad sekojuši saruna ar direktoru.
Žagars pastāstījis, ka notiek štatu samazināšana sakarā ar valsts dotāciju samazināšanos un lielajiem pēdējo izrāžu izdevumiem, kas nav nesuši cerēto peļņu. Tādējādi Dreimanei ir divas iespējas: aiziet pašai vai teātris samazina viņas štata vietu. Dokuments par aiziešanu no darba ir jāparaksta nekavējoties.
Uz Dreimanes teikto, ka viņai ir tiesības pārdomām, jo viņa ciena sevi un savu attieksmi pret teātri, direktors piedraudējis izsaukt divus aktrises kolēģus, kuri būs liecinieki un parakstīs dokumentu viņas vietā.
“Es sapratu, ka tā bija ekstra neordinārākā situācija manā dzīvē, es nekad mūžā neesmu bijusi šādā situācijā. Es nesaprotu, ko šādā situācijā darīt,” atzīst aktrise. “Kolēģi jau ir klāt. Labi, es izlasīšu šo dokumentu, un tas ir paziņojums par to, ka teātrim šobrīd nav darba pozīcijas, kas atbilstu manai kvalifikācijai. Tas ir ļoti specifiski, jo ja es parakstītu vienošanos, brīvprātīgi aizejot, tad es varētu turpināt spēlēt savas izrādes, savas lomas, un tad pēkšņi sanāk, ka es tomēr esmu kvalificēta un atbilstu savai darba pozīcijai. Bet ja es tieku atlaista no viņu puses ar šo paziņojumu, kuru viņš man liek parakstīt, tad tur ir punkts, ka es nekvalificējos un manas prasmes neatbilst teātra vajadzībām.”
Aktrise norāda uz to, ka, piemēram, viņa spēlē ļoti veiksmīgā izrādē “Retrīts”, kas teātrim nes lielu naudu, savukārt teātris ieguldījis milzīgu naudu arī neveiksmīgās izrādēs, kas vienkārši tiek norakstītas. “Man ir liels sašutums par šādu Jura lēmumu, es esmu lielās pārdomās, tas notika tik tikko.”
Viņa sazinājusies ar juristu un apņēmusies jautājumu atrisināt likumiski un nonākt pie racionāla, cilvēciska risinājuma. “Es pārstāvu profesionālu teātra tradīciju, kur štata attiecības nozīmē kvalitāti, lojalitāti un atbildību. Man šis attiecību modelis ir būtisks. No Jura puses, to, ko viņš mēģina panākt, es vienkārši cilvēciski nesaprotu.”
Par to, ka tēma nebūt nav izsmelta, liecina aktrises noslēgums "To be continued…" — "turpinājums sekos".
Lelde Dreimane 2015. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktieru kursu pie kursa vadītājas Annas Eižvertiņas un no 2015./2016. gada sezonas kļuvusi par Dailes teātra aktrisi. Viņa sadarbojusies ar daudziem slaveniem režisoriem, piemēram, tādiem kā Selčuks Aidemirs, Džefs Vespa, Pēteris Krilovs, Edmunds Freibergs, Dž. Dž. Džilindžers un citi.