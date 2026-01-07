Jura Žagara centieni atlaist aktrisi Dreimani izraisa karstas diskusijas. "Kur paliek elementāra cieņa?"
Skaļu ažiotāžu sociālajos tīklos sacēlis Dailes teātra aktrises Leldes Dreimanes paziņojums par to, kādā veidā teātra direktors Juris Žagars centies viņu piespiest aiziet no darba.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā aktrise Lelde Dreimane vietnē "Facebook" dalījās ar atklātu video, kurā norādīja, ka Žagars centies viņu piespiest aiziet no darba teātrī. Aktrise saņēmusi aicinājumu ierasties teātrī uz sarunu, bet, ienākot teātrī, viņa sastapusi noraudājušos kolēģi, kas pavēstījusi par 20 cilvēku atlaišanu aktrises departamentā. Tam sekojusi ļoti neparasta saruna ar teātra direktoru. "No Jura puses, to, ko viņš mēģina panākt, es vienkārši cilvēciski nesaprotu,” pauda aktrise.
Skandāls teātra pasaulē raisījis skaļas pārdomas daudzos cilvēkos, no kuriem vairāki pauž atbalstu aktrisei, bet citi norāda, ka Žagara "atlaišanas metodē" nav saskatījuši nekā neparasta.
"Forši, ka runā un stāsti. Daudz sliktu lietu notiek, tikai tāpēc, ka izliekamies, ka viss ir OK," norāda fotogrāfs Aigars Endzelis. "Klasika. “Štata samazināšana”, bet vienlaikus dokuments, ka augstas kvalifikācijas profesionālei nav ko piedāvāt. Tiešām? Varbūt problēma nav kvalifikācijā, bet vadībā? Ļoti ērti paslēpt personīgus lēmumus aiz birokrātiskiem formulējumiem un cerēt, ka neviens nejautās. Bet jautājumi paliek – kur ir caurspīdīgums un elementāra cieņa?" norāda labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vadītājs Edijs Pipars.
"Žagars spieda Jūs parakstīt vienošanos, lai nebūtu jāmaksā atlaišanas pabalsts, kas pienākas pēc likuma. Ļoti labi, ka to nedarījāt un iesaistījāt juristu. Krāpnieks!" pauž Inese. Tikmēr vairāki citi vēlējuši aktrisei izturību šajā cīņā un veiksmi turpmākajā karjerā.
Citi savukārt pauduši atšķirīgus uzskatus. "Tas jau nav Juris, tas ir budžeta koferis, kas visu šogad nogriež! Juris vienkārši izpilda pavēles no augšas!" uzskata Viktors. "Kāpēc aktieriem šķiet, ka viņi ir kaut kādi īpašāki? Katru dienu no darba tiek atlaisti cilvēki, dažādās nozarēs, profesijās, vecumos, līmeņos, u.t.t. Tāda ir dzīve. Vai tad par visiem rakstīs medijos?" neizpratnē ir Jana. Bet Sarmīte norāda, ka "teātros vispār nevajadzētu būt "štata aktieriem", bet visi būtu jāpieaicina tikai uz konkrētām izrādēm".
Dreimane par notikušo ir sašutusi
Vietnē "Facebook" publicētajā video aktrise pauž sekojošo: "Saņēmu ziņu no Jura Žagara, ka viņš vēlas sarunu ar mani Dailes teātrī. Es priecīga dodos uz teātri un ienākot iekšā satieku savu kolēģi, kas bija noraudājusies. Viņa sacīja, ka tikko no viņas departamenta tika atlaisti 20 cilvēki. Es jutu gaisotni teātri un sapratu, kas aptuveni varētu notikt," pauda Dreimane.
"Es dodos kabinetā, kur mani sagaida Juris. Uz galda stāv divi papīri, pildspalva, bet pie sienas - liela Excel tabula. Juris sāka stāstīt, ka saistībā ar to, ka teātrim samazinās finansiālās dotācijas no valsts un teātrim bijuši lieli izdevumi ar nesenām izrādēm, kas acīmredzot nav sniegušas cerētos rezultātus, man šobrīd esot divas opcijas. Vai nu es parakstu vienošanos un pati dodos prom. Vai notiek otra opcija, un teātris samazina manu štata vietu un notiek šī atlaišanas procedūra".
"Žagars deva man parakstīt dokumentu, uz ko es atbildēju, ka pēc šādas informācijas saņemšanas man ir nepieciešams laiks, jo es cienu sevi un savu attieksmi pret teātri. Un norādīju, ka man ir visas tiesības pārdomāt visu. Bet Juris ļoti ātri reaģēja sakot, ka tūlīt iesauks kabinetā divus lieciniekus un viņi parakstīs šos dokumentus manā vietā."
"Es nekad mūžā neesmu bijusi šādā situācijā. Kolēģi drīz bija klāt un es izlēmu izlasīt šo dokumentu, kur bija rakstīts, ka teātrī šobrīd nav darba pozīcijas, kuras atbilstu manai profesionālajai kvalifikācijai," norāda aktrise. Viņa pauda neizpratni par to, ka dokumentā bija rakstīts, ka "viņas prasmes neatbilst teātra vajadzībām", bet brīvprātīgi aizejot no amata viņai būtu atļauts spēlēt savās izrādēs, kas nozīmē, ka viņas kvalifikācijas tomēr ir teātrim atbilstošas.
Dreimane norāda, ka spēlē lomu ļoti veiksmīgā izrādē "Retrīts", kas nes peļņu, un šobrīd viņai ir liels apjukums par direktora lēmumu. Viņa norāda, ka sazinājusies par notikušo ar savu juristu un grasās šo jautājumu risināt profesionāli un caurspīdīgi.