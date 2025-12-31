Lūk, kur Rīgā notiks Jaunā gada sagaidīšanas ballītes! Vicemērs atgādina par stingrajiem pirotehnikas ierobežojumiem
Rīgā Jaunā gada sagaidīšanas ballītes notiks sešos laukumos, kur varēs baudīt gan muzikālus priekšnesumus, gan svinīgas uzrunas. Tikmēr Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atgādina, ka uguņošana un pirotehnikas lietošana pēc Maskavas laika Vecgada vakarā ir stingri aizliegta.
Svinībās norisināsies no šodienas plkst. 21 līdz 1. janvāra plkst. 2 Rātslaukumā, Līvu laukumā, Pils laukumā, laukumā pie Pulvertorņa, 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā starp Poļu un Bīskapa gāti, kā arī Kaļķu ielas posmā starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri. Vecrīgas laukumos par dejām un svētku garu rūpēsies dīdžeji - DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss un MC Valters Krauze.
Katrā laukumā norisināsies vienota audiovizuāla performance, kurā DJ muzikālais sniegums tiks sinhronizēts ar vizuālajām projekcijām uz ēku fasādēm. Savukārt 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā vizuālo mākslu varēs baudīt uz LED ekrāniem.
Vakara gaitā katrā norises vietā publiku uzrunās moderators, kurš palīdzēs iejusties svētku noskaņā, daloties ar stāstiem par Jaunā gada sagaidīšanas norisēm citviet pilsētā, atgādinot par spilgtākajiem mirkļiem, kas raksturoja aizvadīto un iezīmēs nākamo gadu.
Policija strādās pastiprinātā režīmā
Svētkos Rīgas Pašvaldības policija strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu kārtību un novērstu pārkāpumus, tostarp nelikumīgu uguņošanu. Kur būs tāda iespēja, pirotehnikas izmantošanas pārkāpumi tiks novērsti, pirms to pieļaušanas, sola policija. Pārējos gadījumos policisti centīsies pieķert pārkāpējus uguņošanas brīdī. Ja tas nebūs iespējams, pārkāpums tiks fiksēts, pēc tam identificējot pārkāpēju un tam tiks piemērots sods.
Kā ziņots, šī gada pirmspēdējā sēdē Rīgas dome nolēma aizliegt galvaspilsētā naktīs lietot pirotehniku. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22 līdz 7. Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no pusnakts līdz plkst. 1.
Kā skaidro Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), Rīgā beidzot panākts politisks atbalsts uguņošanas un pirotehnikas lietošanas aizliegšanai pēc Maskavas laika [plkst. 23.00]. "Tas katru gadu tiek plaši atzīmēts Rīgas apkaimēs. Rīgai šajā jautājumā ir skaidri jāpauž sava latviskā nostāja un solidarizēšanās ar Ukrainu," norāda Ratnieks.