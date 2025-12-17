Rīgas dome nosaka stingrākus noteikumus: naktīs galvaspilsētā uguņošana būs aizliegta
Rīgas dome šodien nolēma aizliegt galvaspilsētā naktīs lietot pirotehniku.
Rīgas dome trešdien, 17. decembrī, pieņēma jaunus saistošo noteikumus par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai pašvaldības teritorijā, kas paredz aizliegumu pirotehniku izmantot naktīs, tostarp veikt uguņošanu, sagaidot Jauno gadu pēc Maskavas laika.
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22.00 līdz 7.00.
Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no plkst. 0.00 līdz plkst. 1.
“Rīgā beidzot ir aizliegta uguņošana, sagaidot Jauno gadu pēc Maskavas laika, kas katru gadu no Latvijai nelojālu iedzīvotāju puses gadu tika plaši atzīmēts galvaspilsētas apkaimēs. Rīga šajā jautājumā ir skaidri paudusi savu latvisko nostāju un solidarizēšanos ar Ukrainu," uzsver noteikumu iniciators, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.