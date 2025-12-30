“Ja kāds grib svinēt pēc Maskavas laika, to var darīt citā valstī!" Rīgā pastiprināti kontrolēs uguņošanu
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina iedzīvotājus ievērot jaunos uguņošanas noteikumus Rīgā Jaungada naktī un izmantot pirotehniku tikai laika posmā no pusnakts līdz vieniem naktī.
“Latvijā dzīvojam pēc Latvijas laika, tāpēc turpmāk Rīgā atļautais laiks Jaungada uguņošanai būs no pusnakts iestāšanās līdz vieniem naktī. Tas ir pietiekams laika sprīdis, lai gribētāji atzīmētu Jaunā gada atnākšanu ar uguņošanu, bet netraucētu apkārtējos naktsmieram. Turklāt vēlamies lauzt gadiem iesakņojušās tradīcijas daļā sabiedrības, kas pirotehniku lieto Jaungadā, lai slavinātu agresorvalsti. Ja kāds vēlas svinēt pēc maskavas laika, tad droši to var darīt citā valstī – mūsu valsts robeža šādām personām ir atvērta. Tāpat pirotehnikas lietošana kopumā negatīvi ietekmē dzīvniekus un traucē iedzīvotāju naktsmieru, tāpēc pašvaldība pieņēma stingrāku regulējumu,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Vicemērs Ratnieks norāda, ka Jaungada naktī pašvaldības policijas spēki būs maksimāli novirzīti drošības nodrošināšanai pilsētā, t.sk. pirotehnikas izmantošanas kontrolei, taču jāatceras, ka prioritāri policija reaģē uz dzīvības un veselības apdraudējumiem, un tikai sekundāri uz noteiktās kārtības pārkāpumiem. Tomēr ikviens kaimiņš un aculiecinieks var veikt foto vai video fiksāciju un ziņot pašvaldības policijai par veikto pārkāpumu, rakstot uz e-pastu rpp@riga.lv, lai pēc tam piemērotu administratīvo sodu pārkāpējiem.
Šī gada 17.decemrī Rīgas domes sēdē pieņēma jaunos saistošos noteikumus par uguņošanu pilsētā. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks tobrīd norādīja, ka virzītie noteikumi uguņošanas aizliegumam pēc maskavas laika šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir saprātīgs lēmums, it īpaši ņemot vērā, cik aktīva notiek uguņošana daļā Rīgas apkaimju tieši ap pulksten 23.00.
Vicemērs pēc savas iniciatīvas veica aptauju sociālajos tīklos, aicinot rīdziniekus paust savu nostāju par uguņošanas aizliegumu pēc maskavas laika. Kopumā aptaujā piedalījās 1486 personas, no kurām 70% atbalstīja aizliegumu, bet 28% vēlējās saglabāt esošo kārtību. 2% - nebija viedokļa.
Lai netraucētu iedzīvotāju naktsmieru, jaunie saistošie noteikumi kopumā paredz pirotehnikas aizliegumu naktīs – no 1.jūnija līdz 31.augustam no pulksten 23:00 – 7:00, bet no 1.septembra līdz 31.maijam no pulksten 22:00 līdz 7:00. Izņēmums ir Jaungada nakts, kad uguņošana ir atļauta no pulksten 0:00 līdz 1:00. Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti Rīgas domē.
Par noteikumu pārkāpumu paredzēts administratīvai sods – līdz 350 eiro fiziskām personām un līdz 1400 eiro juridiskām personām.