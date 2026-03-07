Vai Šakiras dzīvē ir jauns sirdsāķītis? Viss par viņas iespējamo jauno simpātiju
Kolumbiešu dziedātāja Šakira par šķiršanos no futbolista Žerāra Pikē paziņoja 2022. gada jūnijā pēc 11 kopā pavadītiem gadiem.
Runājot par virsrakstiem presē, šķiet, ka Šakira nekad nepazūd no uzmanības loka. Kolumbiešu superzvaigzne 2026. gadu sāka iespaidīgi – pulcējot vairāk nekā 400 000 skatītāju uz savu bezmaksas koncertu Zokalo laukumā Mehiko un saņemot nomināciju Rokenrola slavas zālei. Taču tagad uzmanības centrā atkal nonākusi viņas mīlas dzīve.
Baumas par iespējamo romānu ar britu aktieri Lusjēnu Laviskontu atkal kļuvušas aktuālas, un sociālo tīklu lietotāji ir pārliecināti, ka viņus vieno kas vairāk par draudzību.
Viss sākās ar mūzikas video
Abi pirmo reizi satikās 2024. gadā, filmējot videoklipu dziesmai “Puntería”, ko Šakira izpilda kopā ar Cardi B. Laviskonts klipā atveidoja dziedātājas mīļoto, un skatītāji uzreiz pamanīja abu ķīmiju uz ekrāna. Var teikt — tas neizskatījās tikai pēc “aktieru darba”.
Neilgi pēc videoklipa iznākšanas abi tika manīti kopā vakariņojam Ņujorkā, kas vēl vairāk pastiprināja baumas par iespējamu romānu.
Tolaik daļa fanu to uzskatīja par gudru reklāmas triku, lai popularizētu Šakiras albumu “Las Mujeres Ya No Lloran”. Taču 2026. gadā šīs baumas atkal uzvirmojušas ar jaunu sparu.
Kas ir Lusjēns Laviskonts?
Ja šis vārds šķiet pazīstams, iespējams, tas ir pateicoties seriālam “Emīlija Parīzē” (“Emily in Paris”), kur Laviskonts atveido Alfiju — Lilijas Kolinsas varones partneri. Aktieris dzimis Bernlijā, Anglijā, un jau bērnībā sāka nodarboties ar modeļa darbu un aktiermākslu, vēlāk iegūstot lomas britu seriālos, piemēram, “Coronation Street”.
Tagad 33 gadus vecais aktieris ir kļuvis par “Netflix” zvaigzni ar miljoniem sekotāju sociālajos tīklos. Viņam ir arī krietni liels kopīgo draugu loks ar 48 gadus veco Šakiru.
Romāns vai tikai baumas?
Neviens no abiem publiski attiecības nav apstiprinājis, un Šakira šobrīd ir aizņemta ar lieliem projektiem — tostarp gaidāmo uzstāšanos pie Gīzas piramīdām.
Tomēr fanu domas dalās: vieni priecājas par iespējamu jaunu posmu dziedātājas mīlas dzīvē, bet citi uzskata, ka tā varētu būt tikai cieša draudzība.
Viens gan ir skaidrs — ja viņi tiešām ir kopā, Šakira un Lusjēns Laviskonts varētu kļūt par vienu no vairāk apspriestajiem slavenību pāriem 2026. gadā.