Kur doties vērot Jaungada salūtus: uguņošanas būs 17 Latvijas pilsētās
Jau vairākus gadus daudzas pašvaldības atteikušās no publiskas uguņošanas pilsētu centros. Tas bija saistīts gan ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, gan ar vides aizstāvju protestiem. Tomēr šogad šī nu jau salīdzinoši retā svinību norise atgriezusies un uguņošana būs vērojama 17 pilsētās – no pusnakts līdz vieniem naktī, kā nu kurā pilsētā.
Tā kā īpaši naski svinētāji pat var paspēt uz divām uguņošanām – tieši gadu mijā un arī stundu vēlāk. Galvaspilsētas un Pierīgas iedzīvotājiem salūtu vērot gan jādodas vērot tālāk, jo Rīgā un ap to esošajos novados uguņošanas tradicionālajā izpratnē nav paredzētas – būs jāapmierinās ar gaismas staru spēlēm jeb lāzeršoviem.
* Kurzemē tieši pusnaktī Jaungada salūti būs Tukuma centrā un Oskara Kalpaka laukumā Saldū, bet Ventspilī tas kā jau ierasts būs pēc vietējā laika – 1. janvārī pulksten 00:33.
* Latgalē uguņošanas ilgs veselu stundu. Tieši pusnaktī Daugavpils Vienības laukumā un pie Līvānu Kultūras centra. Pulksten 00:30 - Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā, bet vienos naktī - Krāslavas Pilsētas laukumā. Tā kā latgalieši var pagūt salūtu vērot divas reizes – pusnaktī Daugavpilī un pēc tam “aizlaist” uz Krāslavu.
* Sēļus gadumijā uguņošana iepriecinās Jēkabpils Vecpilsētas laukumā un Aknīstes multifunkcionālajā laukumā.
* Vidzemē svētku uguņošanas būs visvairāk – septiņās pilsētās, un visas tieši pusnaktī: Madonas Saieta laukumā , Limbažu centrā, Ogres centrā,
Valmieras centrā, kā arī pie Sedas Kultūras nama, un gan Mazsalacas, gan Rūjienas centros.
* Zemgaliešiem uguņošanu pusnaktī piedāvā vien Dobeles Pļavas ielas terasē.