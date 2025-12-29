Rinkēvičs: Zelenskis pateicas Latvijas tautai par nelokāmo atbalstu un vēl laimīgu jauno gadu
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apliecinājis Latvijas atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un cīņai pret Krievijas agresiju, savukārt Ukrainas prezidents no sirds pateicies Latvijas tautai par atbalstu un vēl laimīgu jauno gadu.
Vietnē "Facebook" prezidents raksta, ka telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu informējis viņu par plānoto Latvijas militāro un civilo atbalstu Ukrainai 2026. gadā. Tāpat prezidenti pārrunājuši pašreizējo miera sarunu procesu. Rinkēvičs esot atkārtoti paudis atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai, drošībai un suverenitātei, kā arī Ukrainas, ASV un Eiropas diplomātiskajiem centieniem kara izbeigšanai.
"Nodevu Latvijas Jaunā gada sveicienus varonīgajai ukraiņu tautai, cerot, ka nākamais būs pavērsiena gads un iezīmēs Krievijas agresijas beigas. Prezidents Zelenskis sirsnīgi pateicās Latvijai par nelokāmo atbalstu Ukrainai un sūta visiem laimīga jaunā gada vēlējumus," paziņoja Rinkēvičs.
Kā ziņots, Zelenskis svētdien tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un pēc sarunām paziņoja, ka miera plāns Ukrainas-Krievijas karam ir saskaņots 90% apmērā un ka ASV drošības garantijas ir saskaņotas pilnībā. Kas tieši tiks iekļauts šajās garantijās, publiski nav precizēts. Vienlaikus abi prezidenti norādīja, ka joprojām nav atrisināts jautājums par Donbasa teritoriālo piederību.
Portāls "RBK-Ukraina" pirmdien vēsta, ka Zelenskis sarunās ar Trampu lūdzis sniegt Ukrainai drošības garantijas uz 30 līdz 50 gadiem.