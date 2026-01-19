"Vairs nejūtu pienākumu domāt tikai par mieru!" Atklātībā nonākusi šokējoša vēstule, ko Tramps nosūtījis Norvēģijas premjeram
Nedēļas nogalē ASV prezidents Donalds Tramps nosūtīja šokējošu vēstuli Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem, kurā viņš norādīja, ka "vairs nejūtu pienākumu domāt tikai par mieru".
“Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma man nepiešķirt Nobela Miera prēmiju par astoņu karu izbeigšanu, es vairs nejūtu pienākumu domāt tikai par mieru," žēlojās ASV prezidents. “Lai gan domas par mieru vienmēr būs dominējošas, tagad es varu domāt arī par to, kas ir nepieciešams Amerikas Savienotajām Valstīm,” viņš augstsirdīgi piebilda.
Pēc tam Tramps vēl vairāk pastiprināja savus draudus Dānijai saistībā ar Grenlandi, paziņojot: “Dānija nespēj pasargāt šo zemi no Krievijas vai Ķīnas, un kāpēc viņiem vispār būtu ‘īpašumtiesības’? Nav nekādu rakstisku dokumentu [kas par to liecinātu] — vien tas, ka pirms simtiem gadiem tur izkāpa kāda laiva [ar dāņu ekspansionistiem], bet arī mūsu laivas tur izkāpa. Es esmu paveicis vairāk NATO labā nekā jebkurš cits cilvēks kopš tās dibināšanas, un tagad NATO būtu jādara kaut kas ASV labā. Pasaule nebūs droša, ja mums nebūs pilnīgas un absolūtas kontroles pār Grenlandi," pauda Tramps.
Norvēģijas premjerministrs vietējam laikrakstam VG apstiprinājis šīs vēstules autentiskumu, norādot, ka tā saņemta kā atbilde uz viņa un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba iepriekš nosūtīto vēstījumu Trampam.
Jāpiemin, ka 85% Grenlandes iedzīvotāju ir kategoriski pret salas pievienošanu ASV, un arī vairums amerikāņu šādu operāciju neatbalsta - saskaņā ar “Reuters/Ipsos” aptauju Grenlandes pakļaušanu atbalsta tikai 17% amerikāņu. Dānijā un Grenlandē turpinās protesti pret ASV prezidenta draudiem salai.
Protesti Trampa draudiem Grenlandei
Jau ziņots, ka Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem paaugstināt astoņām Eiropas valstīm muitas tarifus, paziņojusi, ka Eiropa šantāžu nepieļaus.
Premjere sociālajā vietnē "Facebook" norādīja: “Mēs neesam tie, kas meklē konfliktu un esam vērsti uz sadarbību. Tāpēc mani iepriecina vienotais vēstījums no pārējās Eiropas – Eiropa netiks šantažēta.” Viņa piebilda, ka šādā situācijā ir jo īpaši svarīgi stingri iestāties par pamatvērtībām, uz kurām balstīta Eiropas kopiena.
Bet kopīgā paziņojumā astoņu valstu - Dānijas, Somijas, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Zviedrijas - līderi atkārtoti apliecināja savu pilnīgu solidaritāti ar Dānijas Karalisti un Grenlandes iedzīvotājiem. “Mēs esam gatavi iesaistīties dialogā, kura pamatā ir suverenitātes un teritoriālās integritātes principi, par kuriem mēs stingri iestājamies,” norādīts paziņojumā.