Zelenskis lūdzis Trampam sniegt Ukrainai drošības garantijas uz 30-50 gadiem. Tramps izteicies par krietni īsāku laiku
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu lūdzis sniegt Ukrainai drošības garantijas uz 30 līdz 50 gadiem, vēsta portāls "RBK-Ukraina". Zelenskis sarunā ar žurnālistiem norādīja, ka šobrīd tiek apspriests variants par drošības garantiju sniegšanu uz 15 gadiem ar iespēju tās pagarināt.
"Es viņam [Trampam] teicu, ka mums jau notiek karš, un ir pagājuši gandrīz 15 gadi. Tāpēc es ļoti vēlētos, lai garantijas būtu ilgākas. Un es viņam teicu, ka mēs ļoti gribētu apsvērt 30, 40, 50 gadus. Un tad tas būtu prezidenta Trampa vēsturiskais lēmums. Prezidents teica, ka viņš padomās," pavēstīja Zelenskis.
Kā sarunās sacīja Tramps, vienošanās par gandrīz četrus gadus ilgušā kara ar Krieviju izbeigšanu ir tuvāk nekā jebkad agrāk.
Zelenskis norādīja, ka teritoriju jautājums un Krievijas sagrābtās Zaporožjes atomelektrostacijas nākotne plānā par kara izbeigšanu ir daļas, kas nav atrisinātas. Prezidents piebilda, ka uzskata starptautisko karaspēka vienību klātbūtni Ukrainā par nepieciešamo garantiju daļu. Krievija iepriekš šo ieceri noraidījusi.
Kijiva cer, ka "tuvākajās dienās" Ukrainā notiks tikšanās ar Eiropas un ASV amatpersonām, lai izstrādātu dokumentus konflikta izbeigšanai, sacīja Zelenskis. Vienošanās par kara izbeigšanu "jāparaksta Ukrainai, Krievijai, ASV un Eiropai", viņš uzsvēra. "Bez drošības garantijām šo karu nevar uzskatīt par patiesi pabeigtu. Mēs nevaram atzīt, ka tas ir beidzies, jo ar šādu kaimiņu joprojām pastāv agresijas atjaunošanās risks," norādīja Zelenskis.
Kijiva ir gatava jebkāda formāta sanāksmēm, arī ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ja tas būs nepieciešams, pauda Ukrainas prezidents, vienlaikus paužot skepsi par to, vai Putins tiešām vēlas mieru.
Putins cenšas Trampu maldināt, norādīja Zelenskis. "No vienas puses, viņš saka ASV prezidentam, ka vēlas izbeigt karu un ka tāda ir viņa vēlme," pauda prezidents. "Un, no otras puses, viņš uzbrūk mums ar raķetēm, dod norādījumus saviem ģenerāļiem par to, kur virzīties uz priekšu."