Toms Bricis nomierina: aukstāk par -25 nevajadzētu būt
Laika ziņu moderators Toms Bricis prognozējis, ka nākamās divas naktis būs aukstākas nekā līdz šim. Tomēr viņš iedzīvotājus mierina, ka “zem –25 grādiem temperatūra, visticamāk, nenoslīdēs”.
"Jau kopš pagājušās nedēļas ir labā ziņa - ka dažās Latvijas vietās var kāpt uz ledus. [...] Ir svarīgi atcerēties, ka ledus biezums var atšķirties katrā ūdens tilpē pat nelielā attālumā, tādēļ jākāpj tur, kur ir atļauts, jo par atrašanos uz nedroša ledus draud arī 100 eiro liela soda nauda," Latvijas Televīzijai norāda Bricis.
Runājot par salu, Bricis norāda, ka tas šogad ir īpaši noturīgs. "Ja mēs paskatāmies datus par vidējo gaisa temperatūru Latvijā no 1. līdz 18. janvārim kopš 2000. gada, tad redzam, ka šis ir viens no aukstākajiem periodiem [kāds bijis."
"Starp aukstākajiem janvāra sākumiem šajā gadsimtā es izceltu 2016. gadu ar vidējo temperatūru -10,7°C, kam seko 2010. un 2024. gads. Savukārt siltākajos janvāra sākumos temperatūra sasniedza pat +2 līdz +4 grādus, piemēram, 2020. gadā."
"Nākamās divas naktis būs vēl aukstākas!"
Bricis norāda, ka par spīti tam, ka aizvadītajā nedēļā tika prognozēts, ka aukstums Latvijā šonedēļ varētu pārsniegt -30 grādus, viņaprāt, termometra stabiņš nenokritīsies zemāk par -25 grādiem. "Šobrīd es redzu, ka aukstākajās naktīs būs ap -20°C līdz -25°C. Stabila sala periods turpināsies visu nedēļu."
"Es prognozēju, ka tuvākajās divās naktīs kļūs vēl aukstākas, un to īpaši labi varēs just gan Rīgas apkārtnē, gan Zemgalē, gan Dienvidkurzemē, kur temperatūra var pietuvoties -20°C un vietām sasniegt pat -22°C līdz -24°C," norāda Bricis.
"Pēcpusdienās joprojām būs auksts, austrumdaļā ap -13°C, bet Kurzemes jūras piekrastē -2°C līdz -4°C. Labā ziņa ir tā, ka šonedēļ es nesagaidu sniegu, kas nozīmē, ka braukšanas apstākļi, visticamāk, saglabāsies labi. Ledus uz upēm un ezeriem turpinās veidoties, un es domāju, ka tās vietas, kur drīkst kāpt uz ledus, kļūs arvien vairāk un plašākas."
Jau ziņots, ka šodien rīta pusē Daugavpils novērojumu stacijā fiksēts -21 grāda liels sals, bet dienas laikā gaisa temperatūra Latvijā būs no -5 līdz -12 grādiem. Dienas laikā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, spīdēs saule un nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra dienas vidū būs -5..-12 grādi. Rīgā caur plāniem mākoņiem spīdēs saule, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.