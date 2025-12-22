Hosteļa nodegšanas lietā apsūdzētais Ernests Rieksts priecājas, ka uz ielas sit indieti. Policija reaģē
Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi, kurā vērtēs saistībā ar traģisko ugunsgrēku nelegālajā hostelī Rīgā apsūdzētā Ernesta Rieksta izteikumus pret indiešiem. Rieksts platformā "TikTok" ievietotajā video komentējis citu video, kurā redzams cilvēks kapucē, kurš Rīgā, Krišjāņa Barona un Matīsa ielas stūrī, piekauj ēdiena kurjeru.
Rieksts bravūrīgi slavējis sitēju un komentējis, ka "netīrie indiešu pamēsli un citi atkritumi bieži vien Latvijā dabon ierīt, jo džeki ir beidzot saņēmušies". Tāpat viņš aicinājis citus cilvēkus šos "mēslus dauzīt un sist, jo šie atkritumi tāpat kā kovids ievazāts no augšas", lai īstiem latviešiem būtu vēl "sūdīgāka" dzīve.
Viņš arī sola "drosmīgajiem" savākt naudu, ja nu gadījumā policijai izdodas viņus aizturēt.
VP Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūrai LETA pavēstīja, ka saistībā ar personas piekaušanu iesniegums policijā nav saņemts. Šādā gadījumā likumsargi aicinātu iespējamo cietušo personu vērsties policijā.
Likumsargi aicina iedzīvotājus līdzīgās situācijās, pamanot, ka pret kādu personu tiek izdarīts noziedzīgs nodarījums, nepalikt vienaldzīgiem, bet nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 112.
Postaža pēc ugunsgrēka nelikumīgajā hostelī Rīgā
Vienlaikus, izskatot sociālajos tīklos publicēto video par personas izteikumiem, policijā ir sākta resoriskā pārbaude saistībā ar iespējamu naida kurināšanu.
Jau ziņots, ka pērn Rīgas pilsētas tiesa ir nolēmusi apcietināt un izsludinājusi meklēšanā krimināllietā par traģisko ugunsgrēku nelegālajā hostelī Rīgā, Merķeļa ielā, apsūdzēto Riekstu.
Lietas iztiesāšana tika apturēta, jo Rieksts neierodas uz tiesas sēdēm. Rieksts pēc ugunsgrēka uzmanību sev bija piesaistījis ar solījumiem dibināt "Jaunlatviju" kaut kur Fidži un nonākšanu Jaunzēlandes realitātes šovā "Border Patrol", kurā bija redzams, kā viņš kriminālās pagātnes dēļ nav ielaists Jaunzēlandē.
Ugunsgrēks hostelī Rīgas centrā
Izsaukums uz Merķeļa ielu saņemts neilgi pirms plkst.5. Tur deg sešstāvu ēkas augšējā stāva dzīvoklis un jumts.
Savukārt 2023. gada izskaņā Valsts drošības dienests pret viņu sāka kriminālprocesu par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā iespējamu slavināšanu un attaisnošanu, kā arī uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu vērstu darbību.
Hosteļa ugunsgrēka lietā ir apsūdzēts Rieksts, kurš minēts kā hosteļa faktiskais saimnieks, un viņa brālis Andrejs Gailis, kuram piederēja telpas, kurās atradās hostelis. 2021. gadā ugunsgrēkā hostelī bojā gāja deviņi cilvēki.