"Kārtējie meli no zemās, skaudīgās mēslaines!" Skandalozais Rieksts dievojas par Jaunlatvijas zemesgabaliem

Pēc viņa teiktā, par pašu zemi Rieksts nemelojot: "Viņš rādīja man papīrus, jā, es biju tajās zemēs, jā, es visu to redzēju. Bet ko darīt tālāk? Nu, nopirku to zemi? Ko es ar to darīšu? Te nav celtniecības firmas, kas var man uzbūvēt māju uz tās zemes, tur nav elektrības, ūdens, kanalizācijas – ko man ar to zemi darīt? Visu esmu redzējis. Arī šobrīd esmu pie ģimenes, kura ar Ernestu cīnās – nopirka trīs mikrogabalus, samaksāja naudu un grib atgūt naudu. Esmu redzējis "Jaunlatvijas" māju, kura šobrīd ir izlikta pārdošanā. Komentēt kaut ko vairāk man ir grūti. Es saku – Ernests ir speciālists cilvēkiem pārdot ilūzijas," brīdina Gasparovičs.