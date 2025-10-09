Jaunieši Rīgā joprojām turpina apiet "Ride" lietotnes prasības
Neskatoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) aizlieguma izmantot “Ride” braucamos, iedzīvotāji Rīgas ielās vēl joprojām mana sarkanos transporta līdzekļus, ko bezatbildīgi izmanto jaunieši.
Jau ziņots, ka 1. oktobrī traģisks negadījums notika pie Imantas dzelzceļa stacijas, kur zem vilciena pakļuva un bojā gāja divas 13 gadus vecas meitenes, kuras pārvietojās ar "Ride Mobility" elektrovelosipēdu. Kad jaunietes šķērsoja pārbrauktuvi, pirms tās bija nolaista barjera, kas aizliedz ceļu šķērsot, un pārbrauktuves vietā darbojās gan brīdinājuma skaņas, gan brīdinājuma gaismas. Pēc notikušā PTAC nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus, tomēr uzņēmums pret šādu prasību iebilda un elektrovelosipēdi joprojām manīti Rīgas ielās.
"Un tā viņi brauc divatā, plīvojošiem matiem, pa ietvi. Uzņēmums rīkojas gaužām neatbildīgi," vietnē "Threads" pauž Jana, publicējot foto ar diviem jauniešiem, kas Ķengaragā pārvietojas ar elektrovelosipēdiem. "Es redzēju divus puišeļus, ne vairāk kā 10 gadus vecus, pie katedrāles, kuri pārvietojās ar sarkanajiem braucamrīkiem," norāda Iveta. Bet Signe sūkstējusies, ka "jaunieši neko no Imantas notikuma nav mācījušies" un uzsver, ka "uzņēmumu vajadzētu sodīt".
Tikmēr Rolands norāda, ka "tā esot nevis uzņēmuma, bet jauniešu un viņu vecāku vaina". Līga norāda, ka "arī ar "Bolt" skūteriem bieži cilvēki brauc divatā", bet Kaspars norāda, ka "uzņēmums nav policija un tiesāt vajadzētu vecākus par nolaidību".
Lai pārbaudītu "Ride Mobily" verifikācijas prasības, raidījums "Bez Tabu" veica pārbaudi un “Ride” lietotnē ievadīja dzimšanas datus, kas atbilst 10 gadu vecai personai. Nākamajā ailītē, kur jāapstiprina pilngadība, ievadot vārdu “yes”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē “jā”, lietotne ignorēja iepriekš ievadītos datus un ļāva tik un tā izmantot elektriskos divriteņus. Raidījums norāda, ka "patērētāju sargi pašreizējos komersanta centienus vērtē kā nepietiekamus".
Tikmer “Ride Mobility” izpilddirektors Edgars Jākobsons jau iepriekš Jauns.lv uzsvēra, ka "“Ride” platformā pakāpeniski tiek ieviesti papildu verifikācijas mehānismi, kas ļaus stingrāk kontrolēt pilngadības nosacījumu". "Mēs aktīvi meklējam tehniskus un juridiskus risinājumus, lai šādus gadījumus samazinātu līdz minimumam, tostarp apsverot dokumentu vai maksājumu karšu sasaisti ar kontu," norādīja Jākobsons.