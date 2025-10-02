Zināms, cik gadi bija pie Imantas dzelzceļa stacijas bojāgājušajām meitenēm
1. oktobrī pie Imantas dzelzceļa stacijas notika traģisks negadījums - zem vilciena pakļuva divas ar skūteri braukušas nepilngadīgas meitenes.
Negadījuma brīdī ar nomas skūteri nepilngadīgās meitenes šķērsoja dzelzceļa sliedes. Viena cietusī mirusi notikuma vietā, otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā. Vēlāk aģentūra LETA, atsaucoties uz Valsts policiju, paziņoja par abu meiteņu nāvi.
Tagad Latvijas Radio vēsta, ka bojā gājušas divas 13 gadus vecas meitenes.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ziņoja, ka vēl pirms mediķu ierašanās viena jauniete notikuma vietā jau bija mirusi. Trīs mediķu brigādes centās glābt arī otru cietušo, taču gūtās traumas bija pārāk smagas.
Policija skaidros, kādu profilu meitenes izmantoja transportlīdzekļa nomai, raksta portāls "Lsm.lv".
Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone norāda, ka šis transportlīdzeklis, ar kuru pārvietojās jaunietes, ir traktējams kā velosipēds. Ceļu satiksmes likuma 24. panta 4. daļa noteic, ka piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem atļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka neraugoties uz to, kādas krāsas vai firmas šie braucamrīki ir, par to izmantošanu patlaban var slēgt līgumus tikai pilngadīgie.
Taču ielās bieži redzams, ka pusaudži lieto šo transportu, tas nozīmē, ka kādi pieaugušie dalās ar savu lietotāju informāciju, par ko ir jāuzņemas atbildība. Eksperts uzskata, ka policijai ir būtiski jāpastiprina šo braucēju vecuma kontrole arī uz ielām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka elektrovelosipēdu koplietošanas uzņēmums “Ride”, ar kura skūteriem aizvadītajā dienā zem vilciena sliedēm paskrēja divas nepilngadīgas meitenes, pauda, ka "notikusī nelaime bija graujoša" un uzsver, ka "strāda pie papildu verifikācijas mehānismiem, lai tā braucamrīkiem nevarētu piekļūt nepilngadīgas personas".
"Vispirms vēlamies paust visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo jauniešu tuviniekiem. Šī nelaime ir graujoša, un tā skar ikvienu no mums. Drošība vienmēr ir bijusi un paliek mūsu augstākā prioritāte," Jauns.lv norāda "RIDE Mobility" izpilddirektors Edgars Jākobsons. Viņš uzsver, ka "RIDE" platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadību sasniegušas personas, un norāda, ka lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.