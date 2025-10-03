“Ride Mobility” pieprasa Rīgas mēra atvainošanos. "Rodas sajūta, ka Kleinberga kungam ir personisks naids pret uzņēmumu!"
Elektrovelosipēda koplietošanas uzņēmuma "Ride Mobility" izpilddirektors Edgars Jākobsons Jauns.lv norāda, ka Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) publiskajā telpā paudis nepatiesus apgalvojumus par uzņēmumu un sagaida no viņa publisku atvainošanos.
Jau ziņots, ka pēc Imantas traģēdijas, kurā pēc elektrovelosipēda sadursmes ar vilcienu gāja bojā divas 13 gadus vecas meitenes, Rīgas mērs Kleinbergs ierosināja izņemt "Ride Mobility" braucamrīkus no aprites, un šajā jautājumā arī vērsās Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar lūgumu izvērtēt šādu iespēju. Kā preses konferencē teica Kleinbergs, "ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, tad bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību".
Kā Jauns.lv norāda "Ride Mobility" izpilddirektors Edgars Jākobsons, "pēc šiem Kleinberga kunga nepatiesajiem apgalvojumiem, kas ir aizskāruši uzņēmuma reputāciju un publiski to apmelnojuši, kā arī radījuši uzņēmumam finansiālus zaudējumus, viņš sagaida publisku atvainošanos no Kleinberga kunga puses".
"Vērtējot Kleinbergs kunga izteikumus medijos, rodas sajūta, ka viņam ir personisks naids pret uzņēmumu "Ride" SIA un, iespējams, mani, Edgaru Jākobsonsu. Nav skaidra motivācija, bet skaidri tiek izpausta vara un, iespējams, ļaunprātīga amata izmantošana," norāda Jākobsons, piebilstot, ka uzņēmums šobrīd ir nokļuvis grēkāža lomā.
Viņš uzsver, ka uzņēmums strādā likuma ietvara rāmī un no viņu puses neeot nekādu pārkāpumu vai juridiska pamata tam, lai "Ride" elektrovelosipēdi būtu jāaizliedz. Tāpat Jākobsons uzsver, ka Rīgas mērs savus apgalvojumus nav balstījis policijas izmeklēšanas rezultātos par lietas apstākļiem, kā arī nav gūti pierādījumi kā tieši "Ride" elektrovelosipēds būtu vainojams pie lietas apstākļiem.
"Negadījums sastāv no vairākām iesaistītajām pusēm, transporta līdzeklis ir tikai viena no tām, kas iespējams nav noteicošais šajā situācijā," uzsver Jākobsons.
Uzņēmums arī oponē Rīgas mēra paustajam, ka "traģēdija Imantā nebūtu notikusi, ja "Ride Mobility" līdz šim nebūtu tik agresīvi iestājies par to, ka viņu nomā pieejamie braucamrīki ir nevis mopēdi bet pašgājējvelosipēdi". ""Ride" elektrovelosipēds ir L1e-A klases elektrovelosipēdi pēc EU regulas pašgājējs velosipēds, kas šobrīd pēc Latvijas likuma ietilpst ”velosipēds” definīcijā. Pēc viņa teiktā sanāk, ka sekošana Latvijas likumā noteiktajam ir agresīva iestāšanās. Ar kādām spējām Kleinberga kungs nosaka: būtu notikusi, vai nebūtu notikusi traģēdija? Traģēdija var notikt ar jebko un jebkuru transporta līdzekli."
Uzņēmuma izpilddirektors atzinīgi vērtē to, ka Ārtelpas un mobilitātes departaments apsekos visas gājēju pārejas pāri dzelzceļam un meklēs risinājumus, lai uzlabotu drošību pie vilcienu pārbrauktuvēm, piemēram, ierīkojot barjeras, kas neļaus viegli šķērsot sliedes. "Apsveicami, kaut kas tiks darīts no satiksmes drošības uzlabošanas puses," pauž Jākobsons.
Viņš jau iepriekš Jauns.lv uzsvēra, ka "RIDE" platformā uzņēmuma pakalpojumus drīkst izmantot tikai pilngadību sasniegušas personas, un norādīja, ka lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu". Tāpat Jākobsons norāda, ka elektrovelosipēds ir paredzēts vienai personai, un to nedrīkstēja vadīt divatā, kā tas notika šajā traģiskajā nelaimes gadījumā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Latvijas iedzīvotājs Andrejs vietnē "Threads" kritizēja uzņēmuma "Ride" verifikācijas metodi, norādot, ka "lai noīrētu mopēdu, tad pieteikumu veidlapā pietiek atbildēt ar vārdu "YES", tādējādi "apliecinot", ka esi pilngadīgs." Tāpat Jauns.lv ziņoja, ka brīdī, kad jaunietes šķērsoja pārbrauktuvi, pirms tās bija nolaista barjera, kas aizliedz ceļu šķērsot, un pārbrauktuves vietā darbojās gan brīdinājuma skaņas, gan brīdinājuma gaismas.