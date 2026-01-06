Mūkusalas un Bauskas ielu krustojums ar intensīvu satiksmi, bet bez strādājošiem luksoforiem
Rīgā nestrādā vairāki luksofori: kāds ir iemesls un vai visi zina - kā šādos krustojumos braukt?
Aculiecinieki piefiksējuši vairākas vietas Rīgā, kurās jau ilgāku laiku satiksmi neregulē luksofori. Tumši nu jau nedēļām ir luksofori Bauskas-Mūkusalas ielu krustojumā, līdzīgi esot arī pie Dzelzceļa tilta, pie tirdzniecības centra “Akropole” un citviet.
Sazinājāmies ar CSDD satiksmes drošības ekspertu Oskaru Irbīti, kurš pastāstīja, ka Bauskas-Mūkusalas ielu krustojumā luksofors atslēgts pārbūves darbu dēļ, kuri notiek visā satiksmes mezglā.
“Luksoforu izslēgšana, īslaicīgi mainot satiksmes organizāciju – parasti remontadarbu laikā ir parasta prakse. Ilgstoši luksofors bija atslēgts Granīta un Krustpils ielu krustojumā, jo blakus bija remonti uz Krustpils ielas un luksofors veidojis nevajadzīgus sastrēgumus. Remontdarbu laikā luksoforu atslēgšana ir normāla prakse un nodrošina labāku satiksmes plūsmu,” skaidro Irbītis.
Ja luksofors ir atslēgts, šādos gadījumos autovadītājiem jārīkojas atbilstoši noteikumiem – jāvadās no ceļazīmēm.
“Tieši tāpat jārīkojas arī gadījumos, ja luksofors ir bojāts. Satiksmes dalībniekiem, gan autovadītājiem, gan gājējiem un velosipēdistiem ir jāseko līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām un jāskatās uz ceļazīmēm, īpaši acīmredzamās remontzonās, kur satiksmes organizācija var mainīties pat vairākas reizes dienā,” atgādina eksperts.
“Protams, ka tas sagādā neērtības, īpaši braucot pa labi ierastu maršrutu, taču remontdarbi ir nepieciešami lai uzlabotu satiksmi nākotnē. Ja vēlamies labāku satiksmes infrastruktūru, remontdarbi un būvniecības darbi ir neizbēgami,” norāda Oskars Irbītis.
Sazinoties ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Martu Kotello, viņa aicināja cilvēkus gadījumos, ja luksofors ir salūzis, nevis atslēgts sakarā ar remontdarbiem, ziņot par to uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni — 1201.
Autors: Māris Mičerevskis