Dienā, kad pie Imantas dzelzceļa stacijas bojā gāja divas meitenes, smagus ievainojumus uz sliedēm guva vēl kāda persona
Trešdien, 1. oktobrī, pie Imantas dzelzceļa stacijas bojā gāda divas 13 gadus vecas meitenes. Tomēr tajā pašā dienā uz sliedēm notika vēl kāds traģisks negadījums, kurā cietušais ar smagām traumām tika nogādāts slimnīcā. "Šāda veida izsaukumi diemžēl nav retums," Jauns.lv atzīst Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Kā Jauns.lv norāda NMPD pārstāve Laura Bērziņa, 1. oktobrī mediķi steidzās uz diviem izsaukumiem, kuros uz dzelzceļa sliedēm bija cietuši cilvēki. "Vienā no tiem traģiski gāja bojā divas pusaudzes, savukārt otrajā gadījumā cietušais ar salīdzinoši smagām traumām tika nogādāts slimnīcā," norāda Bērziņa.
Runājot par otro negadījumu, NMPD pārstāve skaidro, ka tas notika vietā, kur nebija dzelzceļa pārbrauktuve un sliežu šķērsošana bija kategoriski aizliegta. "Mediķiem kopā ar glābējiem nācās mērot aptuveni 2 kilometru attālumu, lai piekļūtu cietušajam – šāds apstāklis būtiski apgrūtina palīdzības sniegšanu un samazina izredzes uz izdzīvošanu," skaidro Bērziņa.
Tāpat viņa atzīst, ka šādi izsaukumi, diemžēl, NMPD praksē nav retums - arī aizvadītajā nedēļā uz sliedēm tika glābts cilvēks. Toreiz nelaime notika līdzīgā lokācijā, starp Imantas un Zolitūdes stacijām, un cietušais pārvietojās uz elektromotorollera. Kā pēc sadursmes norādīja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāve Sigita Paule, "persona ar elektromotorolleri šķērsoja sliežu ceļu, iepriekš nepārliecinoties par satiksmes drošību, un tika aizķerta no tuvojošā vilciena".
NMPD uzsver: "braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojamas lietas!" "Iedomājieties – tonnas metāla traucas pa sliedēm. Pat ja ātrums šķiet neliels – 50–60 km/h –, šai masai nepieciešams ilgs laiks, lai apstātos. Tas nozīmē, ka izvairīties no nelaimes gandrīz nav iespējams."
NMPD atklāj, ka šādos gadījumos traumas bieži ir letālas vai ļoti smagas - novērojami iekšējo orgānu plīsumi, ekstremitāšu amputācijas un galvas un krūškurvja bojājumi. NMPD uzsver, ka nereti šādos gadījumos pat vispieredzējušākie mediķi nespēj glābt dzīvību.
Tāpat NMPD atgādina: nelaimes, arī letāli gadījumi, notiek tieši elementāru drošības prasību neievērošanas dēļ. "Esiet divtik piesardzīgi sliežu tuvumā!" aicina mediķi.