Siliņa par miljardiera Avena lietu: pilsonības atņemšana nav politisks jautājums
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), tāpat kā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzskata, ka pilsonības atņemšana nav politisks jautājums. Šādu viedokli premjere pauda otrdien pēc valdības sēdes, atbildot uz aģentūras LETA jautājumu, vai viņai ir zināms, kādēļ uz priekšu nav pavirzījies jautājums saistībā ar ieceri atņemt Latvijas pilsonību Krievijas miljardierim Pjotram Avenam. Tā kā šī neesot politiska izšķiršanās, "premjerei nav nekādu pilnvaru šajā jautājumā iesaistīties," teica Siliņa.
Viņa skaidroja, ka par pilsonības atņemšanu pie īpašiem nosacījumiem var lemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pēc informācijas saņemšanas no drošības dienestiem. Tie Latvijā ir trīs - Valsts drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs (SAB) un Militārās izlūkošanas un drošības dienests. "Šīm iestādēm jāvērtē fakti," teica premjere.
Siliņa arī uzsvēra - ja PMLP saņems informāciju, kas dos pamatu Avenam pilsonību atņemt, tad iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ir apliecinājis, ka viņš tam nekādus šķēršļus neliks.
Jau ziņots, ka Kozlovskis nesniedz publisku skaidrojumu, kāpēc ir ieildzis darbs pie ieceres atņemt Latvijas pilsonību Krievijas miljardierim Avenam.
Iepriekš arī par jautājuma virzību atbildīgais SAB paziņoja, ka birojs savu komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Latvijas vai starptautiskajām institūcijām par šo jautājumu nepublisko.
Uz aģentūras LETA jautājumu, kāpēc jautājuma par Avena pilsonību vērtēšana ilgst jau vairāk nekā divus gadus, Kozlovskis atbildēja, ka ir pārliecināts, ka PMLP lēmumu par pilsonības atņemšanu Avenam pieņemtu nekavējoties, tiklīdz būtu attiecīgs drošības iestāžu atzinums.
Vienlaikus ministrs izcēla, ka pilsonības atņemšana ir administratīvs, nevis politisks process - to nosaka likums. Atbilstoši likumam, lēmumu par pilsonības atņemšanu un atbilstošās procedūras veic PMLP, pamatojoties uz valsts drošības iestādes atzinumu, piebilda Kozlovskis.
Vēstīts arī, ka koalīcijas partijas "Progresīvie" Saeimas frakcija ir nosūtījusi Siliņai un Kozlovskim vēstuli ar pieprasījumu sniegt detalizētu informāciju par Avena Latvijas pilsonības iegūšanas apstākļiem. Tāpat politisko spēku interesē, vai un kā procesā ir izvērtēts Pilsonības likumā noteiktais pamats Latvijas pilsonības atņemšanai Avenam.
Aģentūra LETA vēl 2023.gada februārī vēstīja, ka Latvijas drošības iestādes vērtē, vai ir pamats pilsonības atņemšanai Krievijas miljardierim Avenam. Attiecīgais jautājums aktualizējies pēc Krievijas 2022.gada 24.februārī sāktā iebrukuma Ukrainā.
2024.gada pavasarī SAB direktors Egils Zviedris TV3 raidījumam "900 sekundes" stāstīja, ka, vērtējot jautājumu par iespējamu pilsonības atņemšanu Avenam, SAB gaida informāciju no sadarbības partneriem Ukrainā. Savukārt pagājušajā nedēļā aģentūrai LETA interesējoties, cik tālu pavirzījusies Avena vērtēšana, SAB atbildēja, ka birojs savu komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Latvijas vai starptautiskajām institūcijām nepublisko.
Pilsonības likumā paredzēts, ka gadījumā, kad valsts drošības iestāde būs apkopojusi informāciju un juridiski pārbaudāmus faktus, tā vērsīsies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kas vērtēs jautājuma iespējamo virzību tālāk. "Ja SAB rīcībā būs informācija, ko atļauts publiskot, birojs to darīs," norādīja Ministru kabineta pārraudzībā esošā valsts drošības iestāde.
Avens 2016.gadā ieguvis Latvijas pilsonību. 2012.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā Ordeņu kapituls nolēma ordeni atņemt. Drīz vien pēc tam arī Latvijas Universitātes (LU) Senāts nolēma atņemt LU goda doktora grādu Avenam.
Miljardiera vectēvs bija latviešu strēlnieks, kurš pēc Krievijas pilsoņu kara palicis dzīvot Krievijā.
Saeima 2023.gadā pieņēma grozījumus Pilsonības likumā, paredzot iespēju atņemt Latvijas pilsonību personām, kas citastarp būtiski atbalstījušas Krievijas īstenoto karu Ukrainā.