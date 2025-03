Krievu oligarhs Avens saņem atļauju pārskaitīt 235 miljonus eiro uz Latviju

Kopš iekļaušanas sankciju sarakstā Avens pūlējies panākt to atcelšanu. Pērn aprīlī Eiropas Savienības tiesa pasludināja spriedumus, ar kuriem atcēla ilggadējo biznesa partneru Avena un Mihaila Fridmana iekļaušanu sankciju sarakstos no 2022. gada februāra līdz 2023. gada martam. Latvija par to iesniedza apelācijas sūdzību un lietā pašreiz norit tiesvedība.